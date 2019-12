Marcello Dell’Utri da domani torna in libertà

fanpage

(Di lunedì 2 dicembre 2019) L'ex senatore azzurroDell'Utri finirà di scontare la sua penae sarà di nuovo un uomo libero. Condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, in detenzione domiciliare per motivi di salute da luglio del 2018, potrà lasciare la sua abitazione di Milano. Ma le sue vicende giudiziarie non si sono ancora concluse.

