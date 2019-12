Marani contro Ancelotti | “E’ lui che deve trasferire le motivazioni alla squadra”

forzazzurri

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il vice-direttore di Sky Sport Matteotuona– Il giornalista lo ritiene colpevole di nonla giusta grinta motivazionalesquadra. La stessa che traspare in Champions dovrebbe essere presente anche in campionato dove invece le prestazioni del Napoli sono al di sotto delle aspettative: “Molto difficile trovare una causa al malessere del Napoli. Si fa fatica a trovarein campionato perchè il Napoli gioca da molti anni insieme, è andato vicino ad un traguardo importante mentre oggi è praticamente fuori da ogni discorso scudetto. E’chele giusteed i giusti stimoli per far rendere la squadra in maniera diversa. La squadra non appare solida come lo è stata nella passata stagione.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI D’Amico: ...

infoitsport : Sky, Marani: 'Ancelotti e Giuntoli sono stati bravi a ricucire, il risultato contro il Liverpool è figlio di questa… - SiamoPartenopei : Sky, Marani: 'Ancelotti e Giuntoli sono stati bravi a ricucire, il risultato contro il Liverpool è figlio di questa… - filo_78 : Che imbarazzo e maleducazione in certe telecronache @skysport. Ferri e Marani dovrebbero richiedere più professiona… -