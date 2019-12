Mancini e gli Europei Italia fatta | magari uscisse un nuovo Rossi

Calcio - Roberto Mancini sul sorteggio degli Europei 2020 : “Gruppo equilibrato - le partite vanno giocate” : L’urna di Bucarest (Romania) è stata benevola per l’Italia di Roberto Mancini. Il sorteggio per la fase finale degli Europei di Calcio, che prenderanno il via il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, ha riservato alla Nazionale, la Turchia, la Svizzera e il Galles. Un raggruppamento, tutto sommato, alla portata degli azzurri che, reduci da un percorso molto convincente nelle qualificazioni (10 vittorie in altrettanti incontri), ...

L’uomo del giorno – Il CT Roberto Mancini - quanti screzi in Nazionale con gli allenatori : e quella profezia… : Uno dei talenti più cristallini, da calciatore, della sua epoca. Ma, stranamente, anche uno di quelli che in Nazionale ha lasciato il segno pochissimo. Quasi per niente. Adesso, però, sta provando a rilanciare con convinzione l’Italia, da commissario tecnico. Roberto Mancini spegne quest’oggi le 55 candeline ed è l’uomo del giorno di CalcioWeb. Ma come mai, dicevamo, questo rapporto difficile con la Nazionale da ...

Italia - Mancini soddisfatto : “Non si fanno nove reti per caso. Sarà difficile scegliere i 23 per l’Europeo” : “E’ stata una bella serata, l’ultima delle qualificazioni. L’abbiamo presa bene, fatto tanti gol e non se ne fanno così tanti a caso in una gara internazionale. Hanno dato tutto”. Così Roberto Mancini, ct della Nazionale, commenta ai microfoni della Rai la vittoria per 9-1 contro l’Armenia. “L’annata Sarà migliore solo se si vince qualcosa”, ha aggiunto. Sulla crescita della sua ...

L’Italia di Mancini - gli applausi di Sacchi e il riposo dei Fenomeni : La nazionale di calcio piace anche per freschezza e ritmo. E il piacere di vedere dei giovani che hanno voglia di vincere in allegria e che giocano perfino meglio in maglia azzurra che nei loro club

Italia - le parole di Mancini e Bonucci : “la mentalità non deve cambiare - arrivare al massimo agli Europei” : L’Italia affronterà domani sera l’Armenia nell’ultima gara di qualificazioni ad Euro 2020. Azzurri che hanno stacato il pass da tempo ma Roberto Mancini ha voluto tenere alta la concentrazione: “Gli elogi di Sacchi? Lo ringrazio, ci servono. Abbiamo un Europeo da giocare e vogliamo arrivarci al massimo. Nelle poche possibilità che avremo dovremo cercare di migliore in fretta nelle cose da migliorare. Dobbiamo ...

L’Italia ad Euro 2020 - Mancini ha le idee chiare : Acerbi e Tonali si sono presi la maglia azzurra : L’Italia mette a segno la decima vittoria consecutiva, la squadra di Roberto Mancini si conferma in grande forma, altro successo anche sul campo della Bosnia. La nazionale italiana entra sempre più nella storia, dopo la qualificazione ad Euro 2020 raggiunta con ampio margine l’Italia non si è fermata e contro la Bosnia ha disputato una prestazione di altissimo livello. Il match si è concluso sullo 0-3, risultato che non lascia ...

Calcio - Roberto Mancini e l’Italia da record : 10 vittorie - battuto il filotto di Pozzo. Una lenta risalita - testa di serie agli Europei : Roberto Mancini è entrato ufficialmente nella storia del Calcio italiano diventando il primo Commissario Tecnico della Nazionale a vincere 10 partite consecutive. L’attuale tecnico degli azzurri, grazie al successo contro la Bosnia Erzegovina ottenuto ieri nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2020, ha infatti battuto lo storico record che apparteneva all’indimenticabile Vittorio Pozzo: 9 vittorie consecutive tra il ...

Euro 2020 - l'Italia inarrestabile : 3-0 in Bosnia. Mancini meglio di Pozzo : 10 vittorie di fila - è record : La Nazionale azzurra non si ferma più e in Bosnia ottiene la sua decima vittoria consecutiva sotto la gestione di Roberto Mancini. Per il ct è record assoluto, scavalcato il leggendario Vittorio Pozzo. Con la qualificazione a Euro 2020 già in tasca, l'Italia a Zenica prosegue nel suo percorso di cre

Roberto Mancini distoglie l’attenzione dalla nazionale per parlare di Marcello Lippi - Sarri-Ronaldo - di Ibrahimovic : Roberto Mancini L’allenatore della nazionale italiana Roberto Mancini, impegnato questa sera in trasferta contro la Bosnia, in un’intervista al Corriere dello Sport parla di Marcello Lippi, di Sarri-Ronaldo, di Ibrahimovic. “Mi dispiace per Marcello, è stato ed è un grande allenatore, ha vinto tutto nella sua carriera, ho sentito che anche prima c’erano state delle polemiche, non conosco bene la situazione, ma mi ...

Mancini : “Domani vogliamo vincere. Insigne e Chiesa? Mi sembra che siano sereni” : Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Bosnia, in programma domani alle 20.45. La Bosnia non sarà un avversario semplice. “La Bosnia qui ha sempre vinto, quindi sicuramente è uno stadio dove si trova bene. Domani faremo del nostro meglio perché anche noi vogliamo vincere come loro e sicuramente sarà una bella partita. Vedremo alla fine chi sarà stato più bravo. Per batterci, però, ...

Calcio - Roberto Mancini in vista di Bosnia-Italia : “Noi vogliamo vincere - loro più forti della Finlandia” : Domani la Nazionale di Italiana di Roberto Mancini torna in scena per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Gli azzurri, reduci da otto successi consecutivi e già con il pass in tasca per la fase finale della rassegna continentale, affronteranno la Bosnia a Zenica (Calcio d’inizio alle ore 20.45) allo Stadio “Bilino Polje“. La selezione nostrana vuole confermarsi dominatrice del raggruppamento e dunque dar seguito alla ...

Calcio - Roberto Mancini : “Dovremo trovare soluzioni per fare sempre meglio - per l’Europeo vedremo di trovare delle varianti” : La Nazionale italiana di Calcio si appresta a vivere i due match contro Bosnia ed Armenia per chiudere trionfalmente il girone di qualificazione agli Europei del 2020: Roberto Mancini è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport” alla vigilia del doppio impegno importante in ottica ranking per essere testa di serie in fase di sorteggio. Così il CT alla Rosea: “Soprattutto quello in Bosnia sarà un bel test: stadio piccolo, ...

Mancini su Insigne : “l’importante è che giochi - poi verranno tempi migliori” : Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, nella sua conferenza stampa di inizio ritiro ha parlato di molte anche delle difficili situazioni di Lorenzo Insigne al Napoli e Federico Chiesa alla Fiorentina: “Intanto giocano, è la cosa positiva. Chiesa sì, Insigne pure, poi non sono in un momento così felice. Quando vengono qui le cose vanno bene, per noi è importante che giochino. Poi avranno momenti ...