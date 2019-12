Manchester City | Walker e l’utilizzo dei terzini

Manchester City : De Bruyne nel 433 di Guardiola : De Bruyne è fondamentale per il Manchester City. I suoi smarcamenti e le sue ricezioni danno costante pericolosità offensiva Il pareggio di Newcastle allontana ulteriormente il Manchester City di Guardiola dalla vetta. E dire che i Citizens hanno sostanzialmente dominato la gara, con Kevin De Bruyne tra i principali protagonisti (un gol e 6 passaggi chiave). Nella slide sopra si vede lo scaglionamento di quello che, nominalmente, è il 433 del ...

Risultati Premier League - 14ª giornata : frenata inaspettata dell Manchester City - la classifica aggiornata : Risultati Premier League – In Inghilterra si scende in campo per la quattordicesima giornata di Premier League. Turno che si apre con il Manchester City, ospite del Newcastle. Alle 16 in campo Chelsea-West Ham, Liverpool-Brighton e Tottenham-Bournemouth. Domenica in campo le altre big. L’Arsenal va sul campo del Norwich, il Manchester United riceve l’Aston Villa. Il Leicester, secondo, sfida l’Everton. Il programma ...

Manchester City - il club più ricco al mondo : il fondo affianca gli sceicchi - ora vale 4 - 4 miliardi : Il Manchester City è un'autentica macchina da soldi. Il club inglese vale 4,4 miliardi di euro ed è il club più ricco al mondo. In questi giorni è stato ceduto alla società di private equity Silver Lake per 450 milioni il 10% della società che controlla il club inglese, un'operazione che ha fatto li

Il City Football Group (CFG), holding company della quale fa anche il Manchester City, ha aggiunto il Mumbai City FC (società della Indian Super League) al suo portafoglio di club di calcio. I rappresentanti del CFG sono attualmente in India per un tour e hanno ora confermato l'acquisizione del 65% della società. Gli ex comproprietari, […]

Il 10 per cento della società proprietaria del Manchester City è stato venduto per 500 milioni di dollari : La società d’investimento statunitense Silver Lake Partners ha acquistato per 500 milioni di dollari il 10 per cento delle quote azionarie del City Football Group, società proprietaria della squadra di calcio inglese del Manchester City e di altri sei club

Manchester City - lo sceicco Al Mansour cede il 10% per 500 milioni : Abu Dhabi chiama la California alla corte del Manchester City. Lo sceicco arabo Al Mansour e Khaldoon Al Mubarak hanno venduto per 500 milioni di dollari un pezzo del club inglese più ricco e più famoso al mondo.

Ultimissime calciomercato Napoli, il Manchester City vuole Ruiz! Calciomercato.com parla di molti Blitz in corso CALCIOMERCATO NAPOLI – Stando a quanto riferito pochi minuti fa da Calciomercato.com, il Manchester City sta seguendo con estrema attenzione il profilo di Fabiàn Ruiz. Gli osservatori dei Citizien starebbero facendo molti Blitz in questi mesi sugli spalti delle partite […]

Manchester City - brutte notizie per Pep Guardiola : il Kun Aguero costretto ad un lungo stop : L’attaccante argentino ha riportato un infortunio muscolare nel match con il Chelsea che lo obbligherà ad un lungo periodo di stop Il Manchester City perde il Kun Aguero per diverse settimane, è più serio del previsto l’infortunio riportato dall’attaccante argentino nel match contro il Chelsea, vinto grazie alle reti di De Bruyne e Mahrez. AFP/LaPresse I timori del post partita si sono trasformati in realtà per Guardiola, ...

Manchester City-Chelsea: vediamo le fasi salienti della partita Manchester CITY CHELSEA HIGHLIGHTS – Oltre all'attesissima Milan-Napoli, nel pomeriggio è andato in scena il match tra Manchester City e Chelsea. Una partita molto importante per Pep Guardiola, che è stato a più riprese avvicinato al Bayern Monaco nel corso della scorsa settimana. La risposta è arrivata […]

Risultati Premier League - 13ª giornata – Il Manchester City supera il Chelsea : la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – In Inghilterra si scende in campo per la tredicesima giornata di Premier League. Turno che si è aperto con West Ham-Tottenham, buona la prima per Mourinho che ha vinto in trasferta per 2-3. Nel pomeriggio, solo vittorie esterne. L’Arsenal si salva in extremis trovando il pari interno (2-2) contro il Southampton. Non sbaglia un colpo il Liverpool, che vince in casa del Crystal Palace, così come il ...

Sky Sports, parla Pep Guardiola: "Il mio amore per il club e le persone del Bayern è incredibile" Pep Guardiola è tornato a parlare del suo futuro. Le parole, riportate da Sky Sports, si concentrano sulle voci che lo vedrebbero di ritorno al Bayern Monaco. Negli ultimi giorni infatti sono state numerose le indiscrezioni di […]

Manchester City - il Tas giudica inammissibile il ricorso contro il deferimento Uefa : Il Tribunale arbitrale sportivo di Losanna ha giudicato “inammissibile” il ricorso presentato dal Manchester City contro il deferimento deciso dalla Uefa sulle possibili violazioni del fair-play finanziario. Secondo il Tas, non essendoci a riguardo ancora una sentenza definitiva, il club inglese non potrà fare appello al Tribunale. La questione risale allo scorso maggio quando Yves Leterme, investigatore capo dell’organo ...

Inter - occhi su Lautaro Martinez : a giugno sarebbe pronto l'assalto del Manchester City : In queste ultime settimane si è parlato molto dei possibili acquisti che l'Inter potrebbe realizzare tra gennaio e giugno, con alcuni nomi molto importanti, su tutti quelli di Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham, e Federico Chiesa, valutato settanta milioni di euro dalla Fiorentina. La priorità per la società nerazzurra, però, sarà quella di non cedere i migliori elementi attualmente in rosa. E uno dei prospetti più importanti è ...

Liverpool-Manchester City - Mourinho non ha dubbi : “la Premier League è già decisa - a meno di epidemie” : L’allenatore portoghese ha espresso il proprio giudizio sulla Premier League, consegnandola idealmente al Liverpool Il successo ottenuto dal Liverpool nello scontro diretto contro il Manchester United ha aumentato il vantaggio dei Reds in testa alla Premier League, salito adesso a 8 punti su Chelsea e Leicester e a 9 sulla squadra di Guardiola dopo 12 giornate. AFP/LaPresse Il match di Anfield ha confermato l’attuale ...