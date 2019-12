Maltempo,CdM estende emergenza a Puglia

"Il Consiglio dei ministri ha esteso lo stato dilegato ale ha deliberato lo stanziamento di 2 mln di euro per la, a cui si aggiungeranno in un secondo momento le risorse per i danni a luoghi pubblici e infrastrutture viarie e portuarie". Lo comunica il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Boccia. "Ci sono tutti i Comuni del Salento, sottolinea il ministro,incontrati in Prefettura a Lecce" 9 giorni fa. 60 i comuni pugliesi che riceveranno i fondi: tra cui Altamura, Taranto e Gallipoli.(Di lunedì 2 dicembre 2019)