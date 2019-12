Maltempo | riaperta la Aurelia a Arenzano | statali liguri percorribili

Maltempo - esondato il Ticino a Pavia - paura per la piena del Po : riaperta l'A21 : Il Maltempo non dà tregua all'Italia. Dopo i nubifragi dei giorni scorsi comincia la conta dei danni, mentre in diverse zone del paese la pioggia continua a creare disagi. esondato il...

Maltempo - la Diretta – Torino-Piacenza : scuole chiuse ad Asti. Riaperta una corsia sulla A6. A Pavia è esondato il Ticino : Disagi, chiusure di strade e allerta fiumi. Dopo la giornata di ieri tra crolli e voragini in alcune province continua l’emergenza. scuole superiori chiuse ad Asti e situazione critica per la viabilità in tutto il Piemonte. Le scuole superiori oggi restano chiuse ad Asti per decisione del sindaco dopo la notizia della voragine che si è aperta sull’autostrada A21 Torino-Piacenza a pochi chilometri dalla barriera di Villanova d’Asti. È ...

Maltempo Trentino : riaperta la statale 350 Folgaria – Val d’Astico : riaperta la statale 350 Folgaria – Val d’Astico, chiusa per una frana dovuta al Maltempo. Da domani, nei giorni lavorativi tra le ore 8 e le 18 – informa la Provincia – il transito verra’ regolato mediante un senso unico alternato, per consentire di ultimare i lavori. Permangono alcune chiusure per frane o pericolo caduta piante e sono ancora in attività alcuni cantieri per la sistemazione di frane, smottamenti o ...

Maltempo Alto Adige : riaperta statale Venosta - la situazione resta critica : La strada statale della val Venosta e’ stata riaperta a senso unico alternato, come in precedenza anche la statale della val Pusteria. La strada della val Badia rimane chiusa. La val Senales rimane percorribile fino a Madonna di Senales, oltre la strada e’ bloccata. La ferrovia della Venosta e’ nuovamente aperta. La statale della Pusteria e’ a una corsia fra Chienes e San Lorenzo di Sebato. “La situazione rimane di ...

Bolzano. Maltempo : oggi 150 interventi - riaperta la strada della Val Badia : Pomeriggio con attività nella norma (e poco traffico sulle strade) per quanto riguarda l’emergenza Maltempo in Alto Adige. In attesa

Maltempo : riaperta la linea ferroviaria del Brennero a Bolzano : Alle ore 11 è stata riaperta la linea ferroviaria del Brennero, interrotta da ieri sera per una frana a Bolzano. Già alle ore 9.30 i treni avevano iniziato a circolare su un binario unico, poi e’ entrato nuovamente in funzione anche il secondo binario. L'articolo Maltempo: riaperta la linea ferroviaria del Brennero a Bolzano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma : dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A : dopo oltre 12 ore di stop, in serata ha riaperto la stazione Manzoni della Metro A di Roma, chiusa questa mattina in avvio del servizio per un guasto legato ad un allagamento seguito al Maltempo che ieri ha interessato la città. L'articolo Maltempo Roma: dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Anas : “Sulla Cassia Veientana riaperta una corsia” : La strada statale 2bis ”Via Cassia Veientana” è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza del km 10,000, in direzione Roma, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata. La circolazione è deviata con indicazioni sul posto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo ...

Maltempo Liguria : riaperta SS523 nello Spezzino : riaperta la strada SS523 “Del Colle di Cento Croci”: lo rende noto Anas. La viabilità era stata interrotta questa mattina in corrispondenza del km 64,000, in entrambe le direzioni, a seguito dell’esondazione del fiume Vara, in località Varese Ligure (SP), che aveva causato l’allagamento della sede stradale. Chiusa la SP566. L'articolo Maltempo Liguria: riaperta SS523 nello Spezzino sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Genova : riaperta in anticipo la strada Campo Ligure – Masone : La strada statale 456 del Turchino, fra Campo Ligure e Masone chiusa martedi’ scorso a causa di una frana provocata dal Maltempo e’ stata riaperta a senso unico alternato oggi pomeriggio in anticipo di alcune ore rispetto alle previsioni. Lo comunica l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone oggi pomeriggio via fb. “In meno di una settimana abbiamo portato a termine la prima fase di un intervento ...