Maltempo Lombardia | la Regione | “Post tempesta Vaia | stanziati 2 5 milioni per i sentieri”

Maltempo Lombardia : piogge record a novembre - peggio solo il 2014 : l mese di novembre 2019 è stato uno dei più piovosi dell’ultimo decennio. Come confermano i dati del Servizio idrometeorologico di Arpa Lombardia, infatti, a parte il 10, 26, 29 e 30 novembre, per il resto del mese si sono sempre verificate precipitazioni che hanno interessato, se non tutta, buona parte della regione. Le cumulate più elevate, come di consueto, si sono registrate sulla fascia Prealpina e sulle Orobie dove sono stati ...

Maltempo e frane : danni e disagi in Lombardia - frazioni isolate : Il Maltempo che nelle ultime settimane ha colpito la Lombardia sta creando nuovi danni e disagi nel Pavese. Nelle scorse ore un tratto di riva del Ticino, a Pavia città, è completamente crollato lungo l’antica via Francigena. In corso la messa in sicurezza. In provincia di Brescia nella notte alcuni massi hanno bloccato la strada che da Lavenone sale in direzione di Presegno: sul posto gli uomini della Protezione civile di Lavenone. Le ...

Maltempo - tornano le piogge al Nord : allerta rossa in Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : piogge e temporali sul Nord Italia. Fiumi sotto osservazione, con particolare attenzione ai livelli del Po. allerta arancione in Liguria

Maltempo Lombardia : ipotesi intervento urgente per frana in Bergamasca - “allarme esondazione del Po sta rientrando” : “Regione Lombardia si è immediatamente attivata per affrontare l’emergenza che si è verificata nella serata di ieri a Piazza Brembana (Bergamo), dove è crollato un tratto di strada in centro paese. Nella mattinata di oggi sono già stati effettuati i primi sopralluoghi da parte dei tecnici dell’Utr e in queste ore stiamo valutando la possibilità di finanziare un intervento di somma urgenza, in modo da riportare la viabilità ...

Maltempo - la situazione viabilità tra Liguria - Piemonte e Lombardia : alcune strade riaperte : In Lombardia, a Luino (Varese), è stata riaperta la strada statale 394 ”del Verbano Orientale”, chiusa da sabato in via precauzionale all’altezza del km 34,700 per la piena del fiume Tresa. L’abbassamento del livello delle acque ha consentito ai tecnici Anas di riaprire il tracciato al traffico. In Piemonte è riaperta da questa mattina per fasce orarie la strada statale 659 ”di Valle Antigorio e Val Formazza” ...

Maltempo - allarme Po a Cremona e in Emilia. Domani allerta rossa in Lombardia e Veneto : Nuovo Maltempo in arrivo tiene con il fiato sospeso le regioni del Centro-Nord. La perturbazione, di natura atlantica, porterà piogge, anche a carattere temporalesco, su Liguria, Piemonte meridionale e Toscana. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e mareggiate. La Protezione civile ha disposto l’allerta rossa per rischio idraulico in Lombardia, su parte ...

Maltempo Lombardia : crollati 50 metri di strada nella Bergamasca : Oltre 50 metri di muro e strada sono crollati vicino al deposito degli autobus di linea, a centocinquanta metri dall’inizio della pista ciclabile di Piazza Brembana (Bergamo). Circa 300 metri cubi di terra e cemento sono collassati per 8 metri, forse a causa del Maltempo delle ultime settimane. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Grazie al cane Layla, un border collie appartenente al gruppo cinofilo alpini Argo, si è potuto escludere ...

Maltempo - Anas : Situazione in evoluzione in Liguria - Piemonte e Lombardia : E’ in attenuazione la violenta ondata di Maltempo che ha interessato le regioni del Nord Ovest negli ultimi giorni. Le forti piogge hanno determinato l’accumulo di ingenti quantità di acqua sui versanti provocando instabilità diffuse tuttora attive e causando l’innalzamento dei corsi d’acqua. In montagna il rischio valanghe ha inoltre reso necessaria la chiusura di alcune strade statali in via precauzionale.Uomini e mezzi Anas sono sul posto ...

Maltempo in Lombardia : esondato Ticino a Pavia : E' un Lunedì ancora difficile in molte zone del Nord Italia: anche se le condizioni meteo sono nettamente migliorate la maggior parte dei corsi d'acqua sono ingrossati e in diversi casi in piena,...

Maltempo Lombardia : 18 giorni di pioggia nelle prime 3 settimane di novembre : “nelle prime tre settimane del mese di novembre sono stati ben 18 i giorni di pioggia sulla Lombardia, una situazione che sta mettendo in seria difficoltà gli agricoltori“: afferma Coldiretti Lombardia in base ai dati Arpa. “Il conto sale ulteriormente se si considerano gli ultimi due mesi: da inizio ottobre, infatti, ha piovuto in pratica un giorno su due. Il risultato è che oggi sono a rischio le tradizionali semine autunnali ...

Maltempo - ansie e attesa in Lombardia : fiumi in continua crescita nel Pavese : Cresce, con il passare delle ore, il timore per lo situazione dei fiumi in provincia di Pavia, in crescita costante dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi e la pioggia che e’ proseguita per tutta la giornata di oggi. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca il Po ha raggiunto, alle 18, il livello di 5 metri sopra lo zero idrometrico. A quota piu’ 5.50 si registra il livello di soglia di allarme piu’ elevato: ...

Maltempo in Lombardia - esonda il lago di Como : Maltempo anche in Lombardia. esonda il lago a Como. L’acqua ha iniziato a invadere la strada verso Piazza Cavour. Polizia locale, Protezione civile e settore Reti hanno provveduto a posizionare le passerelle pedonali per attraversare il lungolago e dei coni di sicurezza davanti alle caditoie del marciapiedi a lago. Ma non solo. La diga foranea e la ex biglietteria sono state chiuse. Una squadra della Protezione civile rimarrà in piazza Cavour ...

Maltempo Lombardia : in aumento il livello dei fiumi in provincia di Pavia : Aumentato, durante la notte e nelle prime ore di oggi, il livello dei fiumi in provincia di Pavia, in seguito alle piogge abbondanti dei giorni scorsi. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca, il Po ha raggiunto questa mattina alle 10 i 4,31 metri sopra lo zero idrometrico: è stata superata nella notte la prima soglia di allarme, posta a +3,50, e ci si sta avvicinando alla soglia di +5,50, superata la quale l’acqua comincerebbe ...

Maltempo - la situazione viabilità : limitazioni sulle strade in Liguria - Piemonte e Lombardia : Prosegue l’ondata di Maltempo che da ieri sta interessando il Nord Ovest dell’Italia. Le forti piogge, l’innalzamento dei corsi d’acqua e il rischio valanghe hanno reso necessaria la chiusura di alcune strade statali in Liguria, Lombardia e Piemonte. Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) è presente su tutta la rete di competenza per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena ...