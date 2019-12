Maltempo Lazio | l’allerta | “Nell’area metropolitana romana 300 mila persone esposte al

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Cosa accadrebbe nell’areadi Roma in caso di piena del fiume Tevere, dell’Aniene e degli altri affluenti? E cosa si sta facendo e cosa ancora si deve fare per evitare che si ripetano drammatiche esondazioni come quelle che ci sono state non moltissimi decenni fa? Se ne è parlato oggi al convegno organizzato al Campidoglio dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale e dal Comune di Roma. L’occasione è stata la presentazione, da parte dell’Autorità, del Piano per la difesa dal rischio idrogeologico e la tutela ambientale dell’areadi Roma e dello Stato del Vaticano (PS5). Si tratta di un Piano molto importante, come ha sottolineato Erasmo D’Angelis aprendo i lavori, che comprende l’ambito territoriale di 1061 kmq di Roma Capitale e parte dei territori di altri 39 Comuni dell’hinterland su una superficie complessiva di 1724 Kmq. Il Segretario ...

