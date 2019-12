Maltempo | il Cdm estende lo stato di emergenza a 12 regioni

Maltempo Piemonte : ok del Cdm all’estensione dello stato di emergenza : “Pronta e concreta risposta del Consiglio dei ministri che con una nuova delibera ha stanziato stasera altri 19,6 milioni di euro a beneficio del Piemonte dopo l’ondata di Maltempo del 21-25 novembre. Viene esteso in questo modo lo stato di emergenza che era stato gia’ dichiarato in favore della provincia di Alessandria il 14 novembre scorso e che aveva portato all’erogazione di 17 milioni a seguito delle alluvioni della ...

Maltempo - CdM estende emergenza a Puglia : 22.15 "Il Consiglio dei ministri ha esteso lo stato di emergenza legato al Maltempo e ha deliberato lo stanziamento di 2 mln di euro per la Puglia, a cui si aggiungeranno in un secondo momento le risorse per i danni a luoghi pubblici e infrastrutture viarie e portuarie". Lo comunica il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Boccia. "Ci sono tutti i Comuni del Salento, sottolinea il ministro,incontrati in Prefettura a Lecce" 9 giorni ...

Maltempo Liguria : dal CdM via libera allo stato di emergenza per i danni di ottobre : Via libera dal Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza per la città metropolitana di Genova e le province di Savona e della Spezia per i danni causati dal Maltempo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019. “Era un atto che aspettavamo, e di cui avevamo delineato i primi aspetti insieme al capo dipartimento nazionale Borrelli durante la sua visita in Valle Stura a fine ottobre. Alla Valle Stura e Urbe abbiamo ...

Maltempo : il Cdm pronto a valutare lo stato di emergenza anche Matera : Si è discusso anche dei danni provocati a Matera dal Maltempo, nella riunione appena terminata del Consiglio dei ministri. A quanto si apprende, il ministro Roberto Speranza avrebbe sollecitato la massima attenzione per la città, capitale europea della cultura, e al territorio metapontino. E sarebbe emersa la disponibilità del governo ad affrontare il dossier, non appena arrivasse la richiesta formale della Regione Basilicata di dichiarare lo ...