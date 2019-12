Maltempo | grossa frana si stacca in Val Vogna | nel vercellese

Maltempo Venezia - grossa voragine a Cavallino - collassa una strada : Nonostante il ritorno momentaneo del bel tempo continuano a registrarsi forti disagi al nord a seguito delle eccessive piogge degli ultimi giorni. I terreni e i sottosuoli sono attualmente saturi,...

In Veneto ancora allerta arancione nonostante la tregua del Maltempo : preoccupano i fiumi ingrossati : Il bel tempo di oggi e domani sul Veneto sta aiutando il deflusso dell’onda di piena sui corsi d’acqua. I livelli della rete idrografica principale sono generalmente in calo, anche se permangono situazioni di crescita nei tratti distali dei fiumi Gorzone, Adige e Livenza, in quest’ultimo a causa delle operazioni di rilascio controllato dagli invasi di Ravedis e Ponte Racli. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione ...

Maltempo e danni in Calabria : situazione critica a Reggio e Lamezia Terme - fiumi ingrossati : Dalla scorsa notte la Calabria è flagellata da una forte ondata di Maltempo, con gravi danni e disagi. situazione critica a Reggio Calabria, dove interi quartieri risultano allagati: l’acqua ha sommerso le auto e alcuni automobilisti sono stati soccorsi. Strade allagate anche nel Catanzarese: pesanti allagamenti si registrano nel Lametino. Allerta nel Vibonese, nel Crotonese e nel Cosentino, dove sono i corsi d’acqua, tutti ...

Maltempo : grossa quercia cade e blocca gli abitanti nel Pratese : La caduta in strada di una grossa quercia, stasera, a causa del Maltempo in Toscana ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per ‘liberare’ alcune persone che non riuscivano più a spostarsi per via dell’ingombro della pianta. E’ successo a Carmignano (Prato). Nell’episodio non risultano feriti ma diversi abitanti sono rimasti bloccati e non potevano piu’ circolare lungo la strada dove la quercia si ...

Maltempo Liguria : grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova : Una imponente frana è caduta sulla strada per Costa di Bargone, nel Chiavarese, schiacciando due auto e schiantando due antichi muri. isolate una cinquantina di persone che vivono nell’antico borgo di Costa di Bargone. L'articolo Maltempo Liguria: grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia : allagamenti e fiumi ingrossati nel Bergamasco : L’ondata di Maltempo in atto al Nord Italia non sta risparmiando la Lombardia e in particolare la Bergamasca: si registrano allagamenti e fiumi ingrossati, decine di alberi pericolanti e decine di interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia. In aumento le portate dei fiumi Serio e Brembo: il monitoraggio è costante. Numerosi gli interventi dei pompieri per allagamenti sulle strade e alberi pericolanti. L'articolo Maltempo ...