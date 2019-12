Maltempo | dissesto e terremoti | a pagare per l’Italia che affonda è sempre la UE

Maltempo - agricoltori isolati nell’Alessandrino : “Tra frane e strade chiuse viviamo sempre in allerta”. E il dissesto mette a rischio il lavoro : Stefania Grandinetti e Antonio Aricò dell’azienda agrituristica “Le Piagge” di Ponzone, in provincia di Alessandria, ci mostrano la realtà di disagio e isolamento che stanno vivendo in questi giorni a seguito di settimane di piogge e nubifragi. frane e smottamenti hanno aperto crateri nelle strade e reso inutilizzabili o pericolosi i collegamenti con le città, mentre molte case risultano ancora raggiungibili solo a piedi e senza acqua ...

Maltempo - Conte : “Il dissesto idrogeologico non si risolve con un intervento - Proteggi Italia è il punto di partenza” : “Non è che il dissesto idrogeologico possa essere risolto con un unico intervento: serve un piano pluriennale e servono strumenti giusti. Noi siamo pronti comunque a fronteggiare le criticità e a fare nuovi interventi laddove quelli previsti non siano sufficienti”, ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del tavolo sul dissesto convocato a palazzo Chigi dove spiega: “Con il Proteggi Italia agiamo in prevenzione. Un piano che va ...

Maltempo Piemonte e Liguria : “Serve un piano sul dissesto idrogeologico” : “Chiederemo al governo un piano straordinario sul dissesto idrogeologico e lo scudo penale per i sindaci affinché possano agire senza rischiare una denuncia”. Così i governatori di Piemonte e Liguria, Alberto Cirio e Giovanni Toti, che annunciano in una nota iniziative congiunte da attivare dopo il Maltempo che ha colpito le due Regioni. “Piemonte e Liguria hanno molte analogie, sono territori fragili. Bisogna agire sulla ...

Maltempo Campania : task force sul dissesto idrogeologico : Si è svolta oggi pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, una riunione operativa sul dissesto idrogeologico, anche in relazione alle condizioni meteo delle ultime settimane. Alla riunione, convocata e presieduta dal governatore Vincenzo De Luca, con il vicepresidente Fulvio Bonavitacola hanno partecipato i sindaci, i responsabili della Protezione Civile, i vertici delle società regionali Sma, Cas, dell’Ente Idrico ...

Maltempo - Conte : “Stanziati 11 miliardi di euro per dissesto idrogeologico - bisogna accelerare per far partire i cantieri” : Grazie al piano “Proteggi Italia” sono stati stanziati “11 miliardi di euro” per il triennio 2019-2021 “e ora bisogna accelerare per spenderli e far partire i cantieri“. A dirlo, da Melfi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in riferimento ai finanziamenti messi a disposizione per fronteggiare il rischio idrogeologico in Italia. Nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha pubblicato un report in cui ...

Maltempo - Di Maio : “Sospendiamo i mutui - giustifichiamo l’assenza da lavoro con l’allerta meteo. Per 30 anni hanno mangiato sul dissesto” : “Sul dissesto idrogeologico hanno mangiato per trent’anni e da 3-4 anni stiamo assistendo sempre allo stesso spettacolo drammatico“. Lo ha detto il capo politico M5s, Luigi Di Maio, parlando a ‘Non e’ l’arena’ su La7. “Siamo sicuramente in un ritardo clamoroso. Ci sono tre questioni fondamentali: la prima e’ che per 20 anni si sono negati i cambiamenti climatici; la seconda e’ che ...

Maltempo - Costa : “Stanziati 25 milioni per contrastare il dissesto dei corsi idrici” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha convocato al ministero la Conferenza istituzionale permanente delle Autorità di bacino, che si è svolta questo pomeriggio. E’ quanto comunica il ministero dell’Ambiente in una nota ricordando che “poiché l’emergenza Maltempo di questi giorni riguarda tutta l’Italia, in particolare gli argini dei fiumi, è importante intervenire prioritariamente su questo fronte per ...