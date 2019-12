Maltempo | Boccia | “Il Cdm estende lo stato di emergenza alla Puglia”

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “Il Consiglio dei ministri ha esteso lodilegato ale ha deliberato lo stanziamento di due milioni di euro per la Puglia, a cui si aggiungeranno in un secondo momento le risorse per i danni a luoghi pubblici e infrastrutture viarie e portuarie”. Lo rende noto l’ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco. “Ci sono tutti i Comuni del Salento – sottolinea il ministro – incontrati in Prefettura a Lecce” lo scorso 23 novembre. “Tra i 60 comuni pugliesi a cui saranno destinate le risorse”, si evidenzia nella nota dell’ufficio stampa di, “ci sono anche Altamura (Bari), Taranto e Maruggio, Gallipoli, Porto Cesareo, Taviano, Nardò, Calimera, Ruffano, Corigliano e gli altri comuni che hanno prontamente collaborato con la Regione Pugliadefinizione dei ...

F_Boccia : Ho appena incontrato la sindaca di Torino @c_appendino. Diversi i temi affrontati: autonomia, sussidiarietà e ruolo… - alanewsitaly : Maltempo, il ministro Boccia: 'Dove c'è emergenza c'è Stato pronto con risorse' -