Malta, manifestanti assediano il Parlamento bloccando i deputati all’interno

Malta - il premier Muscat e i deputati laburisti bloccati in Parlamento dai manifestanti che chiedono dimissioni immediate : Altissima tensione a Malta. Migliaia di manifestanti che chiedono le dimissioni immediate del premier Joseph Muscat per il caso Caruana stanno impedendo a Muscat stesso e ai deputati del partito laburista di lasciare il Parlamento. E’ il nono giorno di proteste. Muscat sabato ha annunciato che si dimetterà il 18 gennaio e fino ad allora si “limiterà” alla gestione degli affari correnti, per poi passare la mano al prossimo ...