Malta - il premier Muscat e i deputati laburisti bloccati in Parlamento dai manifestanti che chiedono le dimissioni : Altissima tensione a Malta. Migliaia di manifestanti che chiedono le dimissioni immediate del premier Joseph Muscat per il caso Caruana stanno impedendo a Muscat stesso e ai deputati del partito laburista di lasciare il Parlamento. Muscat due giorni fa ha annunciato che si dimetterà il 18 gennaio e fino ad allora si “limiterà” alla gestione degli affari correnti, per poi passare la mano al prossimo leader che sarà eletto dai delegati ...

Omicidio Caruana Galizia - la famiglia presenta un esposto contro il premier Muscat. Delegazione Ue a Malta : La famiglia di Daphne Caruana Galizia ha presentato un esposto per violazione della Costituzione contro il primo ministro maltese Joseph Muscat, chiedendo che desista da un’ulteriore intromissione nelle indagini sull’Omicidio della giornalista e chiedendo che sottoponga all’esame della Corte il suo coinvolgimento nel caso. L’esposto è firmato dal vedovo nonché avvocato Peter Caruana Galizia e dagli altri tre legali ...

Malta - il premier Muscat si dimetterà a gennaio sulle pressioni per l’omicidio Caruana : Proprio domenica diverse migliaia di manifestanti sono scese in piazza a La Valletta per chiedere le dimissioni del premier.

Malta - migliaia in piazza per chiedere le dimissioni del premier : «Assassini» - «mafia» - «Daphne vive» – Le immagini : Live from the latest protest in Valletta#DaphneCaruanaGalizia #17Black #Malta https://t.co/xxHMGPuE4H— Lovin Malta (@LovinMalta) December 1, 2019 Sono in corso nuove manifestazioni fuori dal Parlamento maltese per chiedere le dimissioni immediate di Joseph Muscat, il premier isolano rimasto coinvolto nell’inchiesta nella morte della giornalista Caruana-Galizia nel 2017. Secondo il quotidiano Times of Malta, il premier dovrebbe ...

Malta - manifestazioni per chiedere le dimissioni del premier Muscat : Al via nuove manifestazioni fuori dal parlamento maltese per chiedere le dimissioni immediate di Joseph Muscat, il premier isolano rimasto coinvolto nell’inchiesta nella morte della giornalista Caruana-Galizia nel 2017. TODAY students meet at 3:15pm near Triton Fountain.Protest at 4pm outside parliament.#DaphneCaruanaGalizia #JusticeForDaphne pic.twitter.com/CEs1bLrWId— Megan Mallia (@meg_mallia) December 1, 2019 La ...

Malta - il premier Muscat si dimetterà il 18 gennaio. Dieci giorni prima al via le consultazioni nel partito laburista : Poche ore fa aveva annunciato di decidere delle sue eventuali dimissioni – date per imminenti – soltanto alla conclusione delle indagini sull’omicidio di Dafne Caruana Galizia, la giornalista uccisa da un’autobomba il 16 ottobre 2017. Ma ora fonti del partito laburista citate dal Times of Malta, riferiscono che il premier maltese Joseph Muscat, accusato di interferenze politiche nelle indagini sull’assassinio, ha ...

