Mafia | Dell’Utri ha finito di scontare la pena | domani torna libero

AntiMafia - Csm si divide sulle nomine : alla fine passa Nico Gozzo. Fu pm del processo Dell’Utri e del depistaggio Borsellino : La procura nazionale Antimafia ha tre nuovi sostituti: sono DomeNico Gozzo, sostituto procuratore generale a Palermo, Giuseppe Gatti, pm a Bari, e Roberto Maria Sparagna, pm a Torino. Li ha nominati il Consiglio superiore della magistratura, che però si è diviso di nuovo come già era successo per il nuovo procuratore generale della Cassazione. E a sorpresa è spuntato il nome di Gozzo, già pm a Palermo, dove tra le altre cose ha rappresentato la ...

Processo Stato-Mafia - Berlusconi non testimonia per Dell’Utri : «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere» : Controlli di sicurezza serrati all’aula bunker del carcere Ucciardone per la deposizione in appello dell’ex premier come teste assistito. La pratica sbrigata con poche parole. Una scelta clamorosa e non gradita dai legali dell’«amico politico»

Berlusconi "scarica" Dell’Utri. Si rifiuta di testimoniare al processo sulla trattativa Stato-Mafia : L’ex premier Silvio Berlusconi, citato come teste assistito davanti alla Corte d’Assise d’Appello che celebra il processo di secondo grado sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’ex presidente del Consiglio ha negato anche il permesso di farsi riprendere e fotografare in aula.Berlusconi era stato citato dalla difesa dell’ex senatore Marcello ...

Mafia : processo trattativa - difesa Dell’Utri chiede proiezione intervista Berlusconi su sentenza : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – La proiezione di un video contenente una intervista a Silvio Berlusconi fatta il 20 aprile 2018 subito dopo la sentenza del processo trattativa tra Stato e Mafia è stata chiesta, a inizio udienza, dalla difesa di Marcello dell’Utri alla Corte d’assise d’appello. Una richiesta che arriva nel giorno in cui Berlusconi deporrà al processo sulla trattativa, citato dalla difesa di Dell’Utri. ...

Berlusconi e la Mafia - per Forza Italia è vietato citare le sentenze in tv. Tutti contro Di Matteo che parla di Dell’Utri e i boss : “Mitomane” : Ricordare in tv le sentenze sulla trattativa tra Marcello Dell’Utri e la mafia? Per Forza Italia è vietato. Il partito che solo qualche giorno fa gridava alla limitazione della libertà d’espressione per la nascita della commissione Segre contro l’antisemitismo, oggi si scaglia contro il magistrato Nino Di Matteo per aver ricordato in diretta televisiva su Rai3 il patto tra le famiglie mafiose e Silvio Berlusconi durato almeno ...

Berlusconi e la Mafia - per Forza Italia è vietato parlare delle sentenze in tv. Tutti contro Di Matteo che parla di Dell’Utri e i boss : “Mitomane” : Ricordare in tv le sentenze sulla trattativa tra Marcello Dell’Utri e la mafia? Per Forza Italia è vietato. Il partito che solo qualche giorno fa gridava alla limitazione della libertà d’espressione per la nascita della commissione Segre contro l’antisemitismo, oggi si scaglia contro il magistrato Nino Di Matteo per aver ricordato in diretta televisiva su Rai3 il patto tra le famiglie mafiose e Silvio Berlusconi durato almeno ...