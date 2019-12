Mafia : Dell’Utri ha finito di scontare la pena - domani torna libero : Palermo, 2 dic. (Adnkronos) – Da domani Marcello Dell’Utri sarà di nuovo un uomo libero. L’ex senatore di Forza Italia ha finito di scontare la pena a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Negli ultimi tempi era stato posto ai domiciliari per gravi problemi di salute. Nel luglio 2018 aveva lasciato il carcere per problemi cardiaci. Dell’Utri è stato detenuto a Parma e poi a Rebibbia. Attualmente ...

Lettera del boss della Mafia al 41 bis : “Mi rivolgo ai giovani - non prendetemi come esempio” : Una Lettera manuscritta per rivolgersi ai giovani del suo quartiere e più, in assoluto ai giovani affascinati dal suo mondo. E’ la Lettera recapitata dal boss mafioso Sebastiano Lo Giudice – ex capo del clan catanese dei Carateddi – a due quotidiani locali (‘La Sicilia’ e ‘LiveSicilia’) e all’Ansa – tramite il suo avvocato Salvatore […] L'articolo Lettera del boss della Mafia al 41 bis: ...

Ergastolo - il capo dell’AntiMafia di Milano : “Sentenza Strasburgo ha principi bellissimi ma realtà è diversa. Temo false dissociazioni” : Dopo la sentenza della Consulta il capo dell’Antimafia di Milano teme le false dissociazioni dei boss mafiosi condannati all’Ergastolo. “Nei giorni scorsi è arrivata nel mio ufficio una lettera di un soggetto che sta espiando la pena per associazione mafiosa e che scriveva ‘ammetto tutti i fatti, ammetto la mia associazione alla ‘ndrangheta dalla quale mi dissocio, ho 4 figli e devo pensare a loro e l’organizzazione ...

Mafia : pm Cardella - 'dopo strage non fu mai fatto verbale sequestro borsa Borsellino' (2) : (Adnkronos) - Nel corso del controesame, condotto dall'avvocato di parte civile Fabio Repici, si è tornati sulla borsa di Paolo Borsellino. "Il dottor La Barbera - ha aggiunto il pm Fausto Cardella - alzò le mani e si rese conto di avere fatto una negligenza. A quel punto Ilda Boccassini disse 'Biso

Mafia : pm Cardella - 'nel '93 non puntavamo su collaborazione Scarantino' : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) - Alla fine del 1993 la Procura di Caltanissetta "non puntava sulla collaborazione di Vincenzo Scarantino", l'ex 'picciotto' della Guadagna che dopo appena sei mesi decise, invece, di iniziare a collaborare con i magistrati raccontando fatti sulla strage di via D'A

Mafia : pm Cardella - 'famiglia Borsellino aveva molto feeling con i Carabinieri' : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) - "La famiglia si Paolo Borsellino aveva un grosso feeling con l'Arma dei Carabinieri, un rapporto di cordialità e di simpatica che, onestamente, non c'erano con la Squadra mobile". A dirlo è il procuratore generale di Perugia Fausto Cardella, deponendo come teste

Mafia : Pm Cardella - 'dopo strage si parlò di presenze inquietanti in via D'Amelio' : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) - Dopo la strage di via D'Amelio "si parò di presenze inquietanti" sul luogo in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino. A dirlo, deponendo come teste al processo sul depistaggio Borsellino, è il Procuratore generale Faust Cardella, che nel 1992 aveva indagato co

Mafia : pm Cardella - 'dopo strage non fu mai fatto verbale sequestro borsa Borsellino' : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) - Subito dopo la strage Borsellino la borsa del giudice venne prelevata e portata in Questura "ma non fu mai fatto un verbale del sequestro della borsa". A rivelarlo oggi in aula è il Procuratore generale di Perugia Fausto Cardella, che nel 1992 faceva parte del po

Mafia : pm Cardella - ‘si ipotizzò che al momento dell’esplosione agenda Borsellino andò perduta’ : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) – “Una delle ipotesi prese in considerazione” dopo la strage di via D’Amelio “era che l’agenda rossa di Paolo Borsellino potesse essere andata perduta nel momento dell’esplosione”. A spiegarlo in aula, deponendo al processo sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio a Caltanissetta è il procuratore generale di Perugia Fausto Cardella, che nel 1992 ...

Asini ragusani da Chiaramonte a Troina nei boschi della Mafia : Un progetto per la legalità da Chiaramonte a Troina: cento Asini ragusani ripopoleranno i boschi sottratti alla mafia.

Leonardo Sciascia - trent’anni dopo la morte smettiamo di citarlo a caso (e sempre per quella storia dei professionisti dell’antiMafia) : L’idea di giustizia sempre splende nella decantazione di vendicativi pensieri. (Gli zii di Sicilia) La Sicilia, forse l’Italia intera, è fatta di tanti personaggi simpatici cui bisognerebbe tagliare la testa. (A ciascuno il suo) “Lei sa come la penso” disse il procuratore generale. Perfetto cominciare: di chi non si sa come la pensa, e se la pensa, e se pensa. (Porte Aperte) Intorno al 1963 si è verificato in Italia un evento ...