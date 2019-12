M5S | Viglione | “Rifiuti | ritardi impiantistica compost all’origine di nuova emergenza”

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“La gestione tappabuchi dei rifiuti da parte di De Luca e Bonavitacola è destinata inevitabilmente a implodere, precipitando, presto o tardi, in unaemergenza spazzatura i cittadini che la prossima primavera lo destituiranno dalla poltrona di presidente della Regione. La totale incapacità di dare attuazione alla legge e al piano rifiuti approvati nel 2016, denunciata in queste ore anche dal nostro ministro Costa, si spiega solo con la volontà del governatore, da noi più volte denunciata, di dirottare risorse verso l’operazione ecoballe, di certo per De Luca mediaticamente più scenografica ma già fallita. Gli infinitiaccumulati dalla Regione nelle procedure per la realizzazione di impianti diaggio e nelle forniture delleiere di comunità, hanno messo i comuni in ginocchio. Ad aggravare il bilancio, oltre che pesare sulle tasche dei ...

