Lutto nel mondo della tv Ha emozionato tutti noi soprattutto nel suo ruolo storico

Lutto nel mondo dello sport : Brad Gobright aveva soltanto 31 anni ed era uno dei migliori del mondo : Sembra il destino di ogni free solo clinker, ovvero coloro che decidono di scalare montagne a mani nude, senza protezioni o corde di sicurezza. L’ultima vittima è Brad Gobright, uno dei migliori climber di free solo al mondo, è morto ieri, mercoledì 27 novembre, in un incidente a El Potrero Chico, in Messico. aveva 31 anni. Alle 15:40, Gobright e il suo partner Aiden Jacobson, 26 anni, era sul settimo tiro della via “El Sendero Luminoso” (15 ...

Le notizie del giorno – Terremoto in Serie B : Lutto nel mondo del calcio - morto ex Ct ai Mondiali del 2010 : Il campionato di Serie B si prepara per la prossima giornata, il torneo cadetto regala sempre molte emozioni perchè è equilibrato sia per le zone alte e basse della classifica e tante squadre possono pensare dunque al salto di categoria anche attraverso i playoff. Nelle prossime settimane potrebbe però verificarsi un clamoroso ribaltone in grado di cambiare completamente la classifica. Secondo quanto riporta ‘Il Sole 24 ore’ la Procura ...

Lutto nel mondo del calcio - muore allenatore a 63 anni : era stato ct ai Mondiali 2010 : mondo del calcio olandese in Lutto, si è spento all’età di 63 anni Pim Verbeek, ct dell’Australia ai Mondiali del 2010. E’ stato un cancro a portarlo via, come riferiscono i media olandesi. Verbeek, che ha trascorso tutta la sua carriera da giocatore allo Sparta Rotterdam prima di ritirarsi quando aveva 25 anni, ha allenato anche le squadre nazionali della Corea del Sud e dell’Oman ed è stato assistente allenatore ...

Lutto nella tv - Godfrey Gao è morto proprio durante le riprese del programma. Colleghi sotto choc : Era popolarissimo in Oriente così come in Canada. Godfrey Gao è nato a Taipei il 22 settembre 1984, da madre malese e padre taiwanese. All’età di 9 anni si trasferisce con la famiglia in Canada, a Vancouver. Nel mondo della moda è diventato popolare per essere stato il primo volto asiatico di Louis Vuitton. Nel 2012 è stato il sommo stregone di Brooklyn Magnus Bane in “Shadowhunters – Città di Ossa”. Era, perché Godfrey è morto. L’attore e top ...

Lutto nel mondo della musica! Addio Gianni Maselli : Speriamo tu sia felice - adesso : Gianni Maselli è morto. Il noto dj se n’è andato all’eta di 61 anni. Per anni ha fatto ballare generazioni di giovani nei locali ravennati e della Romagna. Maselli è deceduto a Bologna all’età di 61 anni a causa dell’aggravarsi improvviso delle sue condizioni di salute già precarie. Lo storico dj di musica afro e funky infatti era malato da tempo. Dopo la diffusione della notizia della sua scomparsa, tanti i messaggi di cordoglio tra chi lo ave ...

Lutto nel mondo del Kpop : trovata morta la star Goo Hara : Un altro suicidio eccellente nel mondo della K-pop. In queste ore a togliersi la vita è stata Goo Hara, famosissima stella coreana che su Instagram conta oltre 1.7 milioni di seguaci. Un gesto estremo del quale ancora non si conoscono le motivazioni, ma che è stato confermato dalla polizia di Gangnam, distretto di Seoul. Goo Hara, sui social @kooHara__, aveva 28 anni ed è stata trovata morta nella sua abitazione nel tardo pomeriggio di ieri, 25 ...

Lutto nello sport italiano - addio alla campionessa mondiale Linda Grassucci : La notizia lascia sotto choc. Linda Grassucci, campionessa mondiale di karate, ha lottato contro il tumore, ma il male è stato più forte di lei. Originaria di Sezze, insegnava la disciplina nella palestra di famiglia: conosciuta nella sua zona per la sua tenacissima dedizione che metteva nel lavoro, ma non solo. Ha insegnato questa disciplina al Setia sport Karate Grassucci, palestra di famiglia, e appena un anno fa ha scoperto ...

Lutto nel mondo della politica. Addio a Franco Ortolani - il senatore che lottava contro due tumori : “Mancherà a tutti” : È morto a Napoli il senatore del Movimento 5 Stelle Franco Ortolani. Pochi mesi fa sui social aveva lanciato un appello: “Ho due tumori ma non ho intenzione di mollare”. Ma non è riuscito a vincere la sua battaglia, il politico si è dovuto arrendere alla malattia. Settantacinque anni, era professore ordinario di Geologia della Federico II di Napoli. Ha affrontato con coraggio il male che lo aveva colpito raccontando sui social tutte le ...

Lutto nel mondo del calcio ed in casa Sampdoria [NOME e DETTAGLI] : “A Genova ho trascorso 9 anni indimenticabili e la mia fede Sampdoriana la portero’, il piu’ tardi possibile, con me nella tomba”. Parlava così nei primi giorni di febbraio del 2011, Ermanno Cristin. E’ morto dopo una lunga malattia e all’età di 74 anni, il club blucerchiato lo ricorda come un “attaccante coraggioso dal grande cuore. Umile, spontaneo, generoso. Bisontino (questo il suo soprannome) era ...

Lutto nello sport. Jake Burton Carpenter - il cancro non gli ha lasciato scampo. A lui si deve molto : E’ morto il padre dello snowboard Jake Burton Carpenter. Lo ha annunciato giovedì con un tweet la ‘Burton Snowboards’, azienda leader che ha portato la tavola sulle piste di tutto il mondo. Jake Burton Carpenter studiò all’Università del Colorado a Boulder (Colorado), dove si unì alla sua squadra di sciatori, essendo anche lui un appassionato di questo sport. Purtroppo per lui, la sua carriera di sciatore finì a causa di un incidente d’auto. ...

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto un “Re” : addio ad Aldo Riva : Un grande interprete del cinema e dello spettacolo partenopeo se n’è andato: quel mondo è in Lutto per la morte dell’attore Aldo Riva, purtroppo deceduto all’età di 73 anni a causa di un arresto cardiaco, che lo ha colpito nella serata di martedì 19 novembre. Nella sua lunga carriera, Aldo Riva ha preso parte anche al film cult di Giuseppe Tornatore “Il Camorrista” (incentrato sulla figura del boss della Nco Raffaele Cutolo) ma viene ...

“Addio maestro”. Lutto nel mondo del cinema : l’attore Aldo Riva stroncato da un arresto cardiaco : Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo: è morto l’attore Aldo Riva. L’uomo, amatissimo e conosciutissimo nella sua Napoli, è venuto a mancare all’età di 73 anni per un arresto cardiaco che lo ha colpito nella serata di martedì 19 novembre. Aldo Riva ha avvertito quel malore fulminante a causa, probabilmente, di uno shock anafilattico. Non c’è stato nulla da fare per salvarlo: Aldo Riva è morto lasciando un grande vuoto. Addolorati gli ...

Lutto nel mondo della cultura : Massimo Pittau morto dopo un tragico volo dal balcone : Non si riesce bene a capire cosa sia successo, forse un malore, forse una perdita d’equilibrio. Siamo a Sassari ed è qui che mercoledì 21 novembre, è morto il linguista Massimo Pittau. Aveva 98 anni. Il decesso si è verificato dopo che l’esperto è precipitato dal terrazzino del suo appartamento, al primo piano di un edificio in via Roma davanti alla Camera di Commercio. Secondo i riscontri della Polizia, accorsa sul posto insieme al personale ...

Il Segreto anticipazioni - tragedia nella miniera : Puente Viejo in Lutto : Il Segreto puntate dalla Spagna: una tragedia nella miniera spezzerà la vita di un personaggio Una tragedia colpirà Puente Viejo. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, avverrà un incidente all’interno della miniera che metterà in serio pericolo la vita di tutti gli operai: la situazione sarà davvero critica e questo preoccuperà terribilmente la Marchesa, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni, tragedia nella miniera: ...