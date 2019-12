L’urlo di Cerri si abbatte sulla Sardegna Arena | apoteosi Cagliari dopo una partita

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Uno spettacolo continuo, una girandola di gol ed emozioni. Con un finale assurdo e pazzesco. Nel posticipo del lunedì della 17ª giornata, nel monday night trae Sampdoria, finisce 4-3. I blucerchiati si illudono, per ben due volte, i rossoblu sono duri a morire e vincono al 96′aver rimontato in tre occasioni! La. Al cospetto della ripresa, il primo tempo è una noia mortale. Ilprova ad offendere, ma ci crede poco. La Samp non fa molto per difendere, ma lo fa bene. E approfitta di una delle poche volte in cui si fa vedere davanti, anche con un po’ di fortuna. Pellegrini scivola goffamente su Gabbiadini in area, è rigore. Quagliarella non sbaglia. Ripresa. Ecco il bello! Ramirez scambia con Quagliarella, la difesa si addormenta, l’undici di Ranieri raddoppia. Gara chiusa e tutti a casa. Macché. Questonon molla mai. Il ...