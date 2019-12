L’uomo del giorno – Francesco Toldo | da quella semifinale in cui si sentì invincibile al

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “Contro l’Olanda mi sentivo. Urlavo ‘tirate, tirate, tanto prendo tutto. Ci sono gare in cui un portiere s’incazza e decide che non ce n’è per nessuno”. Una frase che in tanti conoscono quasi a memoria, una frase che – anche senza presenza scritta del protagonista – i tifosi italiani sanno da chi è stata pronunciata. Il suo nome fa, il suo cognome. E’ lui l’uomo deldi oggi di CalcioWeb, l’ex portiere compie infatti 48 anni. Non va ricordato soltanto persplendidaad Euro 2000 (ecco da dove deriva la frase d’introduzione, ma crediamo siano in pochi a non saperlo), ma per forza di cose – quando si pronuncia il suo nome – la mente riporta a quello. A quel pomeriggio del 29 giugno. Apartita, contro i padroni di casa dell’Olanda, che ...

