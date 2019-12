L’Università di Siena si smarca dal professore che elogia Hitler Il Rettore

Polemica sul professore delL’Università di Siena : «Fa apologia del nazismo». Il rettore : «Opinioni personali» : «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo»: queste le parole usate da Emanuele Castrucci, professore di Filosofia del diritto e Filosofia politica dell’Università di Siena, a corredo di una foto di Adolf Hitler con il suo pastore tedesco Blondi, in un post pubblicato su Twitter. Vi hanno detto che sono stato un mostro per non ...