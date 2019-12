L' ultimo avventuriero riportato in Italia | Fece affari con la jihad

ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Fausto Biloslavo Giulio Lolli, latitante da 10 anni per una truffa sugli yacht, accusato di legami con gli estremisti Giulio Lolli, l’, latitante e truffatore è al capolinea della sua vita da romanzo. Questa volta gli è piombata sulla testa l’accusa della procura di Roma di terrorismo internazionale per aver rifornito di armi e munizioni un gruppoista a Bengasi. Per chi ha conosciuto Lolli, 54 anni, di Bertinoro, a un passo da Forlì, è difficile credere che sia un Bin Ladenno. Latitante da quasi 10 anni per una mega truffa sulle doppie vendite di yacht è stato rimpatriato ieri mattina da Tripoli con un aereo dei servizi segreti. I libici lo avevano sbattuto dietro le sbarre dal 2017, per screzi fra milizie, condannandolo addirittura all’ergastolo. Grazie al lavorio diplomatico dell’ambasciatana la discutibile sentenza per terrorismo ...

