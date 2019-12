L' oroscopo del 3 dicembre | Luna in opposizione per il Leone | Sagittario spensierato

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Una nuova settimana ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, martedì 3, che inizierà in maniera faticosa per il, che risentirà degli influssi dellain. Giornata spensierata per il, che potrà decidere di organizzare una piccola gita o una serata tra amici. Bene l'Acquario, favorito dae Venere. Di seguito l'completo della giornata di martedì 3per tutti i segni.del giorno 3segno per segno Ariete: questo martedì il segno sarà protetto dagli influssi positivi della, che ne favorirà un recupero fisico. Giove in quadratura creerà delle problematiche all'interno dell’ambito lavorativo, dove sarà bene muoversi con cautela. Durante queste giornate centrali della settimana ...

