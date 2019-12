Live | Barbara d’Urso pronta per una nuova sfida in prima serata

Domenica Live - Barbara D'Urso tre metri sopra il cielo : share - il clamoroso risultato di domenica : Più di 3 milioni di spettatori. Barbara d’Urso e la sua domenica Live - su Canale 5 - stacca ancora una volta Rai 1 e Francesca Fialdini. Ancora una volta la D’Urso ha fatto il botto con picchi di share che hanno superato il 18%. Una domenica piena di scoop e da incorniciare. In studio è arrivato an

Domenica Live ascolti : Barbara d’Urso stacca di nuovo Francesca Fialdini : ascolti Domenica Live di ieri, 1 dicembre: Barbara d’Urso vince contro Francesca Fialdini È andata in onda ieri, Domenica 1 dicembre, una nuova puntata di Domenica Live e questi sono stati gli ascolti per Barbara d’Urso: 2.516.000 telespettatori e il 15% di share. Un discreto risultato, dunque, per Barbara che da un paio di settimane a questa parte ha ripreso a vincere contro Da Noi A Ruota Libera di Francesca Fialdini, che le ...

Barbara d’Urso - spettatrice critica Live : “Mia figlia si spaventa!” : Live, Barbara d’Urso. Telespettatrice si sfoga: “Mia figlia spaventata dalla voce che lancia i servizi” Ha scelto le pagine del settimanale NuovoTV una telespettatrice di Live Non è la d’Urso, per tuonare contro la voce che, nei programmi di Barbara d’Urso, introduce i servizi. Indirizzando una lettera ad Alessandro Cecchi Paone, per la sua rubrica “La posta di Cecchi Paone” (pubblicata, appunto, nella ...

Domenica Live : Barbara d’Urso fa un chiarimento su Paola Caruso e Merlo : Barbara d’Urso prima dell’intervista a Moreno Merlo a Domenica Live: “Amo Paola Caruso” Barbara d’Urso, come già ampiamente anticipato, intervisterà domani a Domenica Live nientepopodimeno che Moreno Merlo. Difatti quest’ultimo andrà in trasmissione per rispondere punto per punto alle accuse mosse nei suoi confronti da Paola Caruso. Intanto a poco più di 24 ore da questa intervista, la conduttrice ha voluto ...

Domenica Live anticipazioni - 1 dicembre : gli ospiti di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: tutti gli ospiti di Domenica Live puntata 1 dicembre Barbara d’Urso, come ormai di consueto, nell’ultima puntata della settimana di Pomeriggio 5 rivela in anteprima, soltanto per i suoi fedeli telespettatori, tutte le anticipazioni di Domenica Live. Nella puntata del primo dicembre in studio si tornerà a parlare della coppia, ormai scoppiata, formata da Paola Caruso e Moreno Merlo. Questa volta in studio ci ...

Barbara D’Urso affondata da Columbro : “A Live non mi ha aiutato!” : Live Non è la D’Urso, Marco Columbro: il nuovo affondo contro Barbara D’Urso Sono trascorsi quasi due masi da quando a Live Non è la D’Urso Marco Columbro ha litigato con Barbara D’Urso. L’ex conduttore, spalla per anni di Lorella Cuccarini, si era infuriato per essere stato inserito nello spazio dei ‘Vip in miseria’, costretto a smentire i rumors sui suoi presunti debiti. In una lunga intervista ...

Live Non è la D'Urso - ascolti record : "Più di 3 milioni di telespettatori". Barbara vola al 23% di share : Boomerang su Instagram. Camerino. Fiori in mano. Brinda così Barbara D'Urso, che incassa un altro successo (l’ennesimo, verrebbe da dire). Live non è la D'Urso ieri ha raggiunto picchi del 23% di share con 3 milioni di ascoltatori. Una puntata show dove è accaduto di tutto. Scoop, match, interviste,

Barbara D’Urso (e non solo) basita : a Live l’ospite si alza e la lancia davanti a tutti : A Live Non è la D’Urso si è tornati a parlare del delicato caso che riguarda preti e suore che non seguono il voto di castità. Ultimamente in più occasioni Barbara D’Urso ha infatti proposto temi come il sesso, il matrimonio e il cambio di vita all’interno della Chiesa e lunedì sera, 25 novembre, ha anche invitato nel suo studio una donna nata dall’amore tra un prete e una suora. L’argomento, uno dei più effervescenti nel salotto di Live – Non è ...

Ascolti Barbara d’Urso - Live perde anche senza Montalbano : i dati di ieri : Live Non è la d’Urso, Ascolti di ieri: Barbara d’Urso ferma al 14% anche senza Montalbano su Rai1 È andata in onda ieri sera, lunedì 25 novembre, una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Per Barbara d’Urso questi sono stati gli Ascolti: 2.227.000 telespettatori e il 14.02% di share. Vista l’assenza de Il Commissario Montalbano, definito dalla stessa Barbara “il colosso dei colossi”, ci si aspettava ...

Domenica Live - dopo l'attacco di Sgarbi Vladimir torna da Barbara : 'Dovevi difendermi' : "Di sicuro, fino a quando Vittorio Sgarbi non mi chiederà scusa, non sarò mai più in uno studio televisivo dove c'è anche lui": Vladimir Luxuria ha accettato di tornare in un programma di Barbara D'urso dopo il violentissimo e immotivato attacco subito da parte del critico televisivo nella puntata di Live non è la D'Urso dello scorso 18 novembre. E l'ha fatto per un confronto diretto e schietto, senza peli sulla lingua come ha precisato lei, con ...

Barbara D'Urso vola con Domenica Live : risultato clamoroso - brindisi a Mediaset e Fialdini senza fiato : Quasi 2,7 milioni di telespettatori ed uno share che sfiora il 16%. Il miracolo di Cologno Monzese, ancora una volta, è firmato Barbara d’Urso. La conduttrice con la sua Domenica Live vola in alto. I suoi ascolti mettono in ginocchio Francesca Fialdini, che su Rai1 contemporaneamente conduce una str

Live : Barbara d’Urso si libera di Montalbano. La decisione della Rai : Live Non è la d’Urso: Barbara va in onda senza Il commissario Montalbano, cancellato dal palinsesto di Rai1 Lunedì particolare quello di oggi, 25 novembre 2019, per Barbara d’Urso: dopo settimane e settimane nelle quali ha dovuto fare i conti con l’agguerrita concorrenza della seguitissima fiction con Luca Zingaretti, Il commissario Montalbano, che anche in replica ha sempre registrato ascolti altissimi, con Live Non è la ...

Vladimir Luxuria a Domenica Live contro Barbara D'Urso : "Sono delusa - mi aspettavo una reazione da parte tua" : Luxuria parla dello scontro con Vittorio Sgarbi e critica il comportamento assunto dalla conduttrice.

Vladimir Luxuria - furia a Domenica Live. Poi il gesto di Barbara D’Urso - e le lacrime inarrestabili : Vladimir Luxuria ospite di Domenica Live da Barbara D’Urso parla dello scontro avuto la scorsa settimana a “Live – Non è la D’Urso” con Vittorio Sgarbi. “Non mi aspettavo quello che è accaduto con lui” ha esordito la ex politica che ha avuto modo di lavorare personalmente con il critico d’arte. “Ci ho lavorato, ho conosciuto la mamma, grandissima donna, ho conosciuto il padre, conosco la sorella, Elisabetta Sgarbi, persona straordinaria, ho ...