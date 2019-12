L’Irpinia “non abbocca” | mille sardine invadono Piazza Garibaldi ad Avellino VIDEO

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– “L’Irpinia non abbocca” è lo slogan che ha unito quest’oggi ladi, invasa letteralmente da 1.000irpine. Inla manifestazione ha coinvolto praticamente tutti, dai politici in “borghese” agli esponenti dei movimenti studenteschi, ai più giovani che hanno deciso di passare un’ora di disobbedienza civile con i propri genitori. Si tratta della prima manifestazione in Irpinia contro il leader della Lega Matteo Salvini, in contemporanea con il medesimo movimento “ittico” di Benevento e 24 ore dopo quello di Napoli, che ha riunito inDante oltre 6.000 persone. Subito la, che da sempre si è dichiarata antipolitica, senza bandiere di appartenenza, ha intonato le note di “Bella Ciao” e ha cantato i testi degli Inti Illimani. ...

