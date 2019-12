Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro

ilpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Per il capitano del Barcellona e della nazionale argentina è il sesto in carriera, uno in più di Cristiano Ronaldo

RoyNemer : Messi. Lionel Messi. Lionel Andrés Messi Cuccittini. In that order. - MovistarFutbol : Lionel Messi, #BalóndeOro 2019 - Sport_EN : Barça star Lionel Messi to win his sixth Ballon d'Or in Paris on Monday -