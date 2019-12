Lionel Messi cannibale | vince il sesto Pallone d’Oro

vanityfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Alla fine ha vinto ancora lui, come da pronostico.ha sollevato il suod’Oro, staccando di nuovo Cristiano Ronaldo e prendendosi il record in solitaria. Una vittoria annunciata e che già ha sollevato numerose polemiche in chi avrebbe voluto che il riconoscimento andasse a un giocatore del Liverpool campione d’Europa, Virgil van Dijk, Alisson o Mohamed Salah. Didier Drogba è perfettamente a suo agio nelle vesti di presentatore. Prima la dedica a Ibrahimovic, «manca un giocatore tra i migliori, per me, Zlatan Ibrahimovic. Speriamo di ritrovarlo qui l’anno prossimo», poi il selfie con Mbappé: «Dieci anni fa un ragazzo mi chiese di fare la foto con lui dopo la semifinale di Champions League, ora devo ripagare il debito».se ne sta seduto lì, tra Robert Lewandowski e Virgil Van Dijk, mentre Luka Modric, qualche sedia più in là, guarda ...

RoyNemer : Messi. Lionel Messi. Lionel Andrés Messi Cuccittini. In that order. - MovistarFutbol : Lionel Messi, #BalóndeOro 2019 - Sport_EN : Barça star Lionel Messi to win his sixth Ballon d'Or in Paris on Monday -