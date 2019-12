L' ex Juventus Allegri possibile candidato alle panchine di Psg o Bayern Monaco

Juventus-Sassuolo 2-2 : De Zerbi dà spettacolo - Sarri gioca come Allegri : Finisce 2-2 tra Juventus e Sassuolo. E ovviamente ci vuole un calcio di rigore per pareggiare la partita, per un fallo su Dybala. Già è stata una sorpresa che l’arbitro La Penna non ha fischiato un altro rigore nell’ultimo quarto d’ora. E senza rigori, la partita non si vince. È il Sassuolo di De Zerbi a dare spettacolo. gioca circa sessanta minuti di calcio show. Il primo tempo sarebbe dovuto finire 1-3 per gli emiliani, ...

Dybala Juventus : che stoccata ad Allegri. L’argentino punzecchia l’ex : Dybala Juventus ALLEGRI – Paulo Dybala stuzzica Allegri: il numero dieci argentino della Juventus non si risparmia sull’ex tecnico svelando le differenze rispetto all’anno scorso. Dybala non nasconde l’eccellente affiatamento con Higuain e inoltre mostra il suo sostegno nei confronti di Ronaldo. Non solo: l’attaccante allenato da Sarri si esprime anche sulla sua permanenza dichiarando di contribuire sempre alla ...

L'ex Juventus Allegri potrebbe tornare ad allenare : in corsa Bayern - United e PSG (RUMORS) : Ritornano i campionati, dopo la pausa per le nazionali, ma l'argomento che 'domina' i principali media sportivi è sicuramente il calciomercato, non solo quello associato ai giocatori, ma anche quello delle panchine: con l'ingaggio di Mourinho da parte del Tottenham, ci attendiamo altre novità, ed uno dei tecnici più chiacchierati e più appetiti sul mercato è sicuramente Massimiliano Allegri. Dopo l'addio della scorsa stagione alla Juventus, ...

Juventus - Cassano : 'Allegri meglio di Sarri' : Manca sempre meno alla ripresa delle Serie A dopo la pausa per le nazionali e la Juventus di Maurizio Sarri si sta preparando in vista della gara contro l'Atalanta. Il tecnico juventino, in questo inizio stagione, ha portato grandi cambiamenti alla sua squadra soprattutto dal punto di vista del gioco. Maurizio Sarri sta ricevendo tanti elogi, ma c'è chi va controcorrente come Antonio Cassano. L'ex attaccante non ha lesinato critiche ...

Ronaldo Juventus - come avrebbe agito Allegri? Le parole dell’agente : Ronaldo Juventus – Il caso Ronaldo continua a tenere banco sui giornali. La situazione sembra rientrata, ma le discussioni non si placano causa anche la pausa di campionato. C’è bisogno di parlare di qualcosa, ed ecco che il tema è servito. Dopo la sostituzione di Ronaldo nella sfida tra Juventus e Milan, decisa proprio dal subentrato Dybala, la reazione del campione lusitano ha fatto il giro del mondo ed è ancora un tema ...

Luciano Moggi : 'La Juventus di Sarri come quella di Allegri' : La Juventus si appresta ad affrontare la sosta per le nazionali da prima in classifica in Serie A e da qualificata agli ottavi di finale di Champions League, un traguardo raggiunto a due partite dalla fine del girone e che garantisce un po' di tranquillità al tecnico toscano. Proprio su quest'ultimo si è soffermato l'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi, che nel suo editoriale su 'Libero', ha parlato del match contro il Milan, ...

Juventus - Capello : 'Se Allegri a Mosca avesse vinto così - lo avrebbero criticato' : Quello di oggi per la Juventus è il giorno della vigilia della gara contro il Milan. I bianconeri arrivano a questa sfida carichi dopo aver raggiunto il passaggio matematico del turno in Champions League. Della gara disputata a Mosca mercoledì dalla Juve (vinta 2-1 sulla Lokomotiv) ha parlato anche Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport: "Se Allegri avesse vinto a Mosca così, lo avrebbero criticato", ha dichiarato l'ex allenatore bianconero, ...

Bayern Monaco - l'ex Juventus Allegri possibile sostituto dell'esonerato Kovac : Arriva un'importante ufficialità dalla Germania: è saltata la prima panchina importante con l'esonero dell'ormai ex tecnico del Bayern Monaco Nico Kovac. Decisiva la sconfitta pesante per 5-1 contro l'Eintracht Francoforte. Iniziano ad arrivare diverse notizie di mercato sul possibile sostituto del tecnico croato: due dei nomi più chiacchierati sarebbero José Mourinho e Massimiliano Allegri. Quest'ultimo, secondo le ultime indiscrezioni, ...

Juventus – Sarri al posto di Allegri - Paratici assicura : “nessun punto di rottura - ecco il perchè del cambiamento” : Paratici torna a parlare della decisione di cambiare l’allenatore delal Juventus e sostituire dunque Allegri con Sarri: le parole del dirigente bianconero Momento di analisi per Fabio Paratici: il Chief Football Officer della Juventus è tornato a parlare della decisione di interrompere la collaborazione con Massimiliano Allegri per dare ai bianconeri una nuova guida, identificata poi in Maurizio Sarri. “Non è come si vince, i ...

Juventus - Agnelli scatenato durante l’assemblea degli azionisti : la crescita del club - il contributo di Allegri e le ultime vicende : Si è svolta l’assemblea degli azionisti in casa Juventus, è un momento importante per il club bianconero che punta a migliorarsi non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. “Allegri ha dato un contributo determinante nella crescita della Juventus”, ha detto il presidente del club bianconero Andrea Agnelli, all’assemblea degli azionisti, in numero uno del club ha rivolto anche un ringraziamento a ...

Ronaldo Juventus - frecciatina ad Allegri : bordata di CR7 all’ex tecnico : Ronaldo Juventus – Cristiano Ronaldo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus-Lokomotiv Mosca, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul nuovo arrivo di Sarri, sul nuovo tema tattico bianconero e sulle nuove trame di gioco della Juventus. Pochi dubbi e tante certezze, Ronaldo ha rapportato la Juventus di Sarri a quella di Allegri della passata stagione, elogiando il grande lavoro del neo ...

Ronaldo Juventus - frecciatina ad Allegri : bordata di CR7 per l’ex tecnico : Ronaldo Juventus – Cristiano Ronaldo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus-Lokomotiv Mosca, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul nuovo arrivo di Sarri, sul nuovo tema tattico bianconero e sulle nuove trame di gioco della Juventus. Pochi dubbi e tante certezze, Ronaldo ha rapportato la Juventus di Sarri a quella di Allegri della passata stagione, elogiando il grande lavoro del neo ...

Mercato Juventus - in arrivo 60 milioni : grazie ad Allegri e due cessioni top : Mercato Juventus – La Juventus è spettatrice fortemente interessata delle vicende in Premier League dove attende in particolare le mosse di Manchester United e Tottenham che, in crisi, stanno ragionando sulla possibilità di cambiare allenatore e tra i nomi più caldi per la successione rispettivamente di Ole Gunnar Solskjaer e di Mauricio Pochettino c’è Massimiliano Allegri. Il quale con un trasferimento in Inghilterra potrebbe ...

Calciomercato Juventus - Allegri vicino allo United : avrebbe chiesto Mandzukic ed Emre Can : E' sempre tempo di Calciomercato: nonostante questo weekend riprendano tutti i campionati, con la Juventus impegnata sabato 19 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium contro il Bologna, a tenere banco in questi sono il mercato e le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nella sessione invernale. L'esigenza della Juventus è quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e molti esuberi potrebbero lasciare Torino a ...