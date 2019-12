L’Equipe | “Il San Paolo silenzioso come un teatro | né tifo né striscioni | solo fischi

ilnapolista

(Di lunedì 2 dicembre 2019) L’Equipe: “Il Sanun”. Il quotidiano sportivo francese dedica due pagine alla crisi del Napoli. Titolo non originale: “Vedi Napoli e poi soffri”. Le prime righe sono dedicate all’atmosfera surreale di ieri sera allo stadio. Non c’eranoprima della partita, non ci sono stati né insulti o più incoraggiamenti durante, in uno stadio Sanundell’opera la sera di uno spettacolo. Poi alla fine, in un colpo, sono arrivati iassordanti. Solto 27mila coraggiosi ieri sera sono venuti a sostenere il Napoli e hanno visto una sconfitta per 2-1 contro il Bologna. Alo finale hanno gridato la loro rabbia e hanno lasciato lo stadio storditi. Si sono imbarcati in una spirale che non avevano visto arrivare e ora sono alla ricerca di un responsabile. Prosegue L’Equipe: Ieri, dopo molte ...

