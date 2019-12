Leonardo, morto dopo l’esplosione del serbatoio della sua moto. Il boato ha spostato un’auto

Follonica. Esplode il serbatoio della moto : morto Leonardo Nannetti : Tragedia a Follonica dove è morto Leonardo Nannetti di 33 anni. Il ragazzo è spirato mentre veniva trasferito all’ospedale di

Dolore e rabbia ai funerali di Leonardo - il bimbo morto a scuola. E un urlo : “Delinquenti” : C’erano decine e decine di persone al funerale di Leonardo Acquaviva, il bimbo di 5 anni e mezzo morto dopo una tragica caduta nella tromba delle scale della scuola elementare Pirelli di via Goffredo da Bussero, a Milano. Leonardo avrebbe spento 6 candeline il prossimo dicembre. E invece si è spento martedì scorso dopo che venerdì è precipitato per oltre 10 metri dalla tromba delle scale della sua scuola. È morto all’ospedale Niguarda e proprio ...

Morto precipitato a scuola a 6 anni : lacrime al funerale di Leonardo : sulla bara bianca la sua maglia da calcio : Famigliari, amici, qualche bambino appena uscito di scuola e molti abitanti del quartiere hanno accolto in commosso silenzio il feretro di Leonardo davanti alla chiesa di San Giovanni Battista alla...

Bimbo morto a scuola - la maestra scrive alla mamma di Leonardo : "Non troverò mai più pace" : Il ricordo dell'insegnante di sostegno: "Leo era un angelo, donerei la mia vita pur di riaverlo tra i banchi della prima C"

"Mi sento impotente - vorrei abbracciarti". La maestra scrive alla mamma di Leonardo - morto cadendo dalle scale a scuola : Nel giorno in cui si celebrano i funerali di Leonardo Acquaviva, il bambino di 5 anni precipitato dalle scale nella scuola Pirelli di Milano, una delle maestre ha deciso di inviare un messaggio alla madre. Per confortarla da lontano, per parlarle “da mamma a mamma”. La lettera è stata pubblicata dal Corriere. Inizia con una confessione che rievoca quel senso di responsabilità a cui ogni educatrice dovrebbe essere ...

Leonardo - il bambino caduto e morto a scuola Ora lo psicologo in classe per i compagni : Sostegno per i piccoli alunni: una classe di quarta, uscendo dalla palestra, ha visto la scena. I genitori, che tanto avevano atteso quell’unico figlio, chiedono giustizia: «La scuola dovrebbe essere il posto più sicuro dove lasciare un bambino»