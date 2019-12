Leonardo da Vinci | non tutto è come sembra | cosa si nasconde sotto “l’Uomo vitruviano”

L’intervista “impossibile”? Quella a Leonardo da Vinci : A firmare il film, è Massimiliano Finazzer Flory: si tratta di una produzione Movie&Theatre in collaborazione con Rai Cinema con il patrocinio del Comitato Nazionale, ed è stata realizzata per le celebrazioni dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci

Vega - il modello del lanciatore spaziale al Museo Leonardo da Vinci di Milano : Venerdì, 8 novembre è stato presentato a Milano il modello del lanciatore spaziale Vega. Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano con l'allestimento di Vega, in scala 1:1( 30 metri di altezza e tre metri di diametro), diventa uno dei pochi luoghi al mondo dove è possibile ammirare razzi vettori identici a quelli utilizzati nei lanci spaziali. L'area espositiva è stata allestita negli spazi esterni del Museo ...

Premio Italia Giovane 2019 : i giovani talenti premiati nel segno di Leonardo Da Vinci : Hanno tra i 19 e i 34 anni i Vincitori della sesta edizione il ‘Premio Italia Giovane’, iniziativa ideata dall’Associazione giovani per Roma che vuole valorizzare le storie e le esperienze professionali di giovani – rigorosamente ‘under 35’ – per condividerle e diffonderle nella società. La cerimonia si è tenuta presso la sede della Luiss Business School a Roma: in tredici (oltre quattro menzioni speciali) provenienti da tutta Italia, ...

Louvre - Leonardo diventa Léonard de Vinci. La Lega : “Franceschini faccia rispettare l’Italia” : Scoppia la polemica tra Italia e Francia: nella mostra dedicata dal Museo Louvre per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci l'autore della Gioconda diventa, alla francese, "Lèonard De Vinci". Per i sovranisti di casa nostra, il ministro Dario Franceschini dovrebbe chiedere più rispetto ai cugini francesi.Continua a leggere

Domenica 27 Mostra di Leonardo al Palazzo della Cancelleria ospita spettacolo su Leonardo Da Vinci : Roma – Domenica 27 ottobre la Mostra di Leonardo al Palazzo della Cancelleria ospiterà lo spettacolo Alla scoperta di Leonardo sulla vita dell’artista, che sarà proposto in tre fasce orarie: alle 11:00, 15:00 e 17:00. L’obiettivo di questo appuntamento è restituire ai bambini e ai ragazzi, ormai assediati da grandi schermi e rumori invasivi, la possibilità di un momento di creatività ed immaginazione libero, aperto, dove la presa di ...

Tutto pronto per la mostra evento su Leonardo da Vinci al Louvre : Decine di straordinarie opere di Leonardo da Vinci, alcune prestate dalla Regina Elisabetta e da Bill Gates, resteranno in esposizione temporaneamente al Louvre nella grande mostra-evento per celebrare il 500esimo anniversario della morte del grande artista. L'esposizione, che sarà inaugurata il 24 ottobre, chiamata semplicemente "Leonardo da Vinci" offre un quadro completo sul genio con oltre 160 pezzi tra opere, disegni e sculture di Leonardo ...

Leonardo da Vinci - il suo ponte poteva funzionare : Il ponte di Leonardo Da Vinci poteva funzionare. Progettato nel 1502 per collegare collegare Istanbul a Galata, sarebbe stato il più lungo del mondo. Lo hanno stabilito ingegneri e architetti del prestigioso Massachussetts Institute of Technology (Mit) di Boston, costruendo con stampante 3D un modello in scala e dimostrando che la struttura disegnata per il sultano Bayezid II avrebbe funzionato perfettamente, resistendo anche alle ...

Leonardo da Vinci - per i 500 anni il Louvre sposta la Gioconda e scatena il caos. Chissà se ne vale la pena : di Michele Ambrosini Un giorno di metà luglio decido di accompagnare un amico italiano in visita a Parigi a esplorare il Louvre. Appena entrati mi accorgo che c’è qualcosa di diverso: certo, in estate il museo è parecchio affollato, ma pare che ci sia più confusione del solito, e vedo un’enorme fila che blocca tutte le scale mobili dell’ala nord del museo, l’aile Denon, il luogo dove di solito mi rifugio per godermi il Louvre in tranquillità, ...

Aidan Turner sarà Leonardo Da Vinci nella serie Leonardo di Frank Spotnitz – MIA : Leonardo, Aidan Turner di Poldark sarà Leonardo Da Vinci nella serie Leonardo. serie che nasce dall’accordo tra i broadcaster europei: Rai, France Tv e ZDF Aidan Turner, attore di Lo Hobbit e protagonista della serie inglese Poldark, interpreterà Leonardo Da Vinci nella serie italiana Leonardo, frutto dell’accordo noto come “L’Alleanza”, tra tre broadcaster europei: Rai, France TV e ZDF (Germania). L’annuncio ...

Aidan Turner sarà Leonardo da Vinci per la Rai : prende forma la nuova serie dal respiro internazionale : Aidan Turner sarà il nuovo Leonardo da Vinci per la Rai. Questa è la notizia che arriva dagli Usa e che riguarda la serie sul genio italiano già annunciata lo scorso anno dalla tv pubblica e da Eleonora Andreatta. La star di Poldark porterà sullo schermo una versione giovane del genio toscano che, spogliato della sua barba bianca e dei suoi successi, dovrà fare i conti con gli inizi della sua "carriera" tra delusioni e fallimenti. Lo stesso ...