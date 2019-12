Lele Mora | chi era la mamma Almerina Pavan | età | carriera e vita privata

Lele Mora - chi è il figlio Mirko Mora : età - carriera e vita privata : Conosciamo meglio la storia di Mirko Mora, figlio di Lele, ex agente dei vip: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata Mirko Mora, nato nel 1979, è il figlio di Lele Mora, ex agente dei vip, di Maria Giovanna Girardi. L’uomo, insieme a suo padre, è stato coinvolto in uno scandalo con l’accusa […] L'articolo Lele Mora, chi è il figlio Mirko Mora: età, carriera e vita privata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Lo scorso settembre Lele Mora scoprì di avere un tumore maligno mentre stava rilasciando un'intervista. La sua battaglia contro la malattia va avanti. Lele Mora stava rilasciando un'intervista a Libero quando, come un fulmine a ciel sereno, ricevette una telefonata con la brutta notizia del suo medico: una diagnosi di tumore maligno. Il personaggio televisivo

Lele Mora: prova di autostima quando mancano poche ore a Live Lele Mora e Wanna Marchi contro tutti. Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live – Non è la d'Urso e l'improbabile duo sarà protagonista. Dopo lo scontro tra Moreno Merlo e Paola Caruso (in collegamento telefonico) e le

Fabrizio Corona è sempre, spesso suo malgrado, al centro delle cronache non solo giudiziarie, ma anche di gossip. Spesso il suo nome è associato a quello di Lele Mora. Dai tempi della querelle amorosa con Silvia Provvedi fino alle varie ipotesi di flirt compresa quella con l'ex Belen Rodriguez, per arrivare poi alla clamorosa lite

"Io ho creato dei mostri. Gente che non sapeva fare nulla, che una volta arrivata al successo e alla ricchezza non si è più ricordata nemmeno di fare una telefonata". A dirlo, non senza un po' di rammarico nella voce, è l'ex agente dei vip Lele Mora che si è raccontato in un'intervista a Radio Italia Anni 60, tirando le somme delle persone che gli sono state riconoscenti o meno in questi anni e spiegando che sono

Lele Mora a ruota libera sugli 'ingrati' : "Alfonso Signorini quello che mi ha ferito di più" : In tanti sarebbero spariti quando le cose per lui si sono messe male. Con Sivlio Berlusconi, invece, un rapporto di grande...

Lele Mora agita la Leopolda : Anche Lele Mora si affaccia alla Leopolda. “Sono venuto a salutare Renzi. Ero mussoliniano? Io sono mussoliniano ma la simpatia di un amico non si discute. Renzi mi ha invitato, ha detto vieni a salutarci e sono venuto”, ha detto ai cronisti. Io vestito di nero? “La camicia nera va sempre bene, snellisce”. Mora non prenderebbe però la tessera del nuovo partito. “No, niente tessere. Se è la nuova Forza ...

Lele Mora alla convention di Matteo Renzi : “Io mussoliniano - sono qui per salutare un amico” : “Io resto mussoliniano. E allora perché sono qui? Per salutare un amico”. Così Lele Mora, presente nel giorno conclusivo della decima edizione della Leopolda, a Firenze, che ha sancito la nascita del partito di Matteo Renzi, Italia Viva. L'articolo Lele Mora alla convention di Matteo Renzi: “Io mussoliniano, sono qui per salutare un amico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lasciando tutti senza parole Lele Mora racconta a "Live non è la D'Urso" come ha scoperto e cosa dovrà affrontare per combattere il tumore maligno che lo ha colpito... Ha scelto "Live Non è la D'Urso" Lele Mora per raccontare di aver scoperto solo pochi giorni fa di avere un tumore maligno tra rene e polmone. In studio con lui sua figlia Diana con le lacrime agli occhi preoccupata per la salute del padre. "Io credo - racconta Lele Mora - che

Lele Mora è da tanti anni una delle figure più complesse dello spettacolo italiano. Arrivato all'apice è precipitato, è stato in carcere e ha pagato per i suoi errori ma oggi, da uomo libero, non riesce comunque a trovare la serenità che la sua età richiederebbe. L'ultimo episodio è accaduto ieri, quando durante un'intervista per il quotidiano Libero ha ricevuto la chiamata del medico: ha un tumore maligno.\\Sarebbe dovuta essere un'intervista