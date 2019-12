Lega Serie A | fumata nera per l’elezione del nuovo presidente | il sostituto di Miccichè

Lega Serie A - in corso l’assemblea per eleggere il nuovo presidente : È in corso l’assemblea per eleggere il nuovo presidente della Lega Serie A nella sede di Milano: ipotesi commissario È in corso l’assemblea della Lega Serie A per eleggere il nuovo presidente, dopo le dimissioni di Miccichè. Presenti tutti i presidenti dei club di Serie A. Intanto, l’ex presidente Miccichè, con una nota riportata dall’Ansa ha dichiarato sulla sua rielezione: «Nessuno mi ha chiamato, non è una ipotesi ...

L'Assemblea elettiva della Lega Serie A di lunedì 2 dicembre difficilmente porterà all'elezione di un nuovo presidente dopo le dimissione di Gaetano Miccichè, come riportato dall'Ansa. Mario Cicala, come da decisione della Procura della Figc, dal 3 dicembre ricoprirà il ruolo di commissario ad acta della Lega Serie A fino al 10 marzo 2020.

Lunedì la Lega di Serie A avrà – forse, chissà – un nuovo presidente. L'assemblea deve evitare che la Figc nomini un commissario ad acta e votare il sostituto del dimissionario Miccichè. A polemiche ancora calde, quando manca poco più di un weekend al voto, è il momento dei roumors. Se per molti l'ideale sarebbe convincere Micicchè a tornare secondo indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport ci sono tre nomi che

Le tensioni diplomatiche e politiche nel Golfo Persico continuano ad avere un risvolto sul mercato dei diritti tv, con potenziali riflessi sul calcio italiano. L'emittente qatariota Bein Media Group, come spiega un portavoce in una nota, minaccia di annullare l'accordo da 500 milioni di dollari per la trasmissione dei diritti tv della Lega Serie A, acquistati dall'agenzia Img, alla luce della decisione di disputare la Supercoppa italiana fra

Dopo il terremoto per le dimissioni del presidente Gaetano Miccichè, un'altra scossa hanno agitato la Lega Serie A nell'assemblea sui Diritti tv. Si registra l'ennesimo rinvio, almeno fino al 16 dicembre, nella trattativa con MediaPro per il canale tematico. L'offerta degli spagnoli non è stata esaminata, mentre la controproposta elaborata dalla commissione Diritti tv della Lega non ha superato l'esame: a fronte di 10 'sì',

Il Consiglio della Lega Serie A, come era previsto alla vigilia, ha rinviato la nomina del vicepresidente, inserita all'ordine del giorno dopo le dimissioni del presidente Gaetano Miccichè. L'associazione dei venti club resta quindi per il momento senza rappresentanza legale. Come riporta l'ANSA, qualora andasse a vuoto l'assemblea elettiva in programma lunedì 5 dicembre, entrerà

Il consiglio federale della Figc ha stabilito la nomina di Mario Cicala come "Commissario ad acta" della Lega Serie A per modificare lo statuto. La carica diventerà effettiva a decorrere dal 3 dicembre solo nel caso in cui il giorno prima, 2 dicembre, l'assemblea di A non dovesse nominare il presidente che succederà al dimissionario

Lega Serie A nella bufera a seguito delle dimissione di Gaetano Micciché. Oggi il Consiglio federale della Figc ha stabilito la nomina di Mario Cicala come commissario ad acta della Lega di Serie A per modificare lo statuto. La sua carica diventerà però effettiva solo il 3 dicembre, qualora dunque non si sia arrivati ad eleggere un nuovo presidente nell'assemblea della Lega prevista per il 2 dicembre

È convocata per lunedì 2 dicembre alle 12 l'assemblea della Lega di Serie A per l'elezione del nuovo presidente, in sostituzione di Gaetano Miccichè, che si è dimesso nel pomeriggio. L'assemblea è stata convocata dall'amministratore delegato, Luigi De Siervo Non essendo mai stato nominato un vicepresidente, che avrebbe fatto da reggente, De Siervo ha così

Gaetano Miccichè si è dimesso da presidente della Lega Serie A, l'organo che gestisce la Serie A e gli altri tornei principali del campionato di calcio italiano. Miccichè ha 69 anni ed era stato eletto presidente nel marzo del 2018, nominato

Gaetano Miccichè ha annunciato "immediate dimissioni dalla carica di presidente della Lega serie A. Le indiscrezioni di oggi apparse sui