Le spie cinesi conquistano Bruxelles

(Di lunedì 2 dicembre 2019), cuore dell’Europa, sede delle più importanti istituzioni dell’Unione europea, del quartier generale della Nato, di ambasciate e di tante altre organizzazioni, è diventata la “capitale delle”. L’allarme, lanciato da Bloomberg e ripreso da La Stampa, trova conferma nelle parole di Bruno Hellendorff, ricercatore presso l’Egmont Royal Institute for International Relation, secondo il quale “è noto che vi siano numerose, e che oggi lo spionaggio della Cina rappresenti una fonte di grande e crescente preoccupazione”. In realtà, al netto delle affermazioni di analisti e 007, il fatto che Pechino faccia affidamento su una solida rete di informatori non dovrebbe sorprendere più di tanto. Il Dragone oggi è a tutti gli effetti una superpotenza, e nella storia più recente ogni Paese capace di influenzare le dinamiche globali (basti pensare agli Stati Uniti o ...

