Le ricette dei finger food per le feste

(Di lunedì 2 dicembre 2019) CUPOLA DI ROBIOLA CON FRUTTA SECCA E MELAPACCHETTINI CON BACINO E FUNGHIZuppa al formaggio con salmone affumicatoCANNOLI DI PANEROTOLINI DI MORTADELLAPancake salati PANINI AL PANDOROIdellecon i formaggi BustaffaCi siamo: il Natale è arrivato. Il momento dei regali, dellee anche di pranzi e cene con parenti e amici. Avete già pensato al menù? Certo, i grandi classici della tradizione non possono mancare, ma per provare nuove idee per arricchire la tavola e fare colpo con gli ospiti già dal primo assaggio si può sperimentare con l’aperitivo. Nella gallery sopra trovate idee per fare colpo:molto semplici e di grande effetto con tutto il gusto dei formaggi Bustaffa. Bustaffa ha fatto la storia dei formaggi in Italia: dal 1920, tra le campagne mantovane, produce con latte 100% italiano e senza conservanti. È stata la prima azienda a produrre formaggi ...

