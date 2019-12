Le imprese sportive più importanti degli anni 2010

thesocialpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il nostro viaggio che ci farà ripercorrere i cambiamenti avvenuti nel decennio non può dimenticare di fare tappa nel mondo dello sport.Sono tantissime infatti leche ricorderemo di questi, uniche e irripetibili, trascinanti, in grado addirittura di condizionare il nostro modo di affrontare il quotidiano. Vi proponiamo allora un comodo bignami di ciò che dovremo assolutamente raccontare ai nipotini di domani. Il triplete dell’Inter e il dominio Juve Che abbiate gioito per l’impresa dei ragazzi di Mourinho o meno, la vittoria di Champions League, campionato e Coppa Italia, ha rappresentato una pietra miliare nella storia del calcio nostrano. Argomento di sfottò da ben dieci, ha animato più la rivalità da bar sport che quella effettiva sul campo, visto anche il successivo dominio nazionale della Juventus, che ha lasciato ben poco da gioire ai tifosi ...

