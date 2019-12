Lavori di manutenzione Enel | chiusa la Rocca dei Rettori fino a domani

Municipio I : cominciati Lavori manutenzione stradale a Monti : Roma – Da stamattina sono Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria programmati dal Municipio in alcune strade del Rione Monti. Gli interventi riguarderanno il rifacimento della pavimentazione in selciato di Via dei Capocci, Piazza degli Zingari, Via degli Zingari, Via San Giuseppe Labre e Piazza della Madonna dei Monti. Nel progetto sono previsti anche gli allacci alla pubblica fognatura dei discendenti a piede libero provenienti ...