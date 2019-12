Lautaro Martinez | l’attaccante dell’Inter al top in Europa in una statistica

Probabili formazioni 14^ giornata : Sarri sceglie Dybala! Out Muriel e Zapata. Conte con Lukaku-Lautaro Martinez : Probabili formazioni 14 giornata- 14° turno di Serie A pronto a regalare importanti colpi di scena già a partire dal derby lombardo tra Brescia e Atalanta. Grosso potrebbe affidarsi nuovamente a Balotelli dal 1′, Atalanta senza Muriel e Zapata. Occhio anche alla sfida tra Juventus-Sassuolo: Sarri punterà forte su Dybala, possibile panchina per Ronaldo. Chance […] L'articolo Probabili formazioni 14^ giornata: Sarri sceglie Dybala! Out ...

Inter - nel segno del ‘Toro’! Lautaro Martinez è l’uomo in più di Conte : sorpasso alla Juventus con vista sullo scudetto : Una doppietta di Lautaro Martinez regala all’Inter i 3 punti del sorpasso sulla Juventus: il ‘Toro’ è l’uomo in più della rosa di Conte e ne incarna perfettamente lo spirito Guardando la classifica di Serie A ci si accorge dell’ennesimo sorpasso in vetta: Inter 37, Juventus 36. C’è una sostanziale differenza rispetto al passato: 14 partite per entrambe, questa volta non ci sarà alcun controsorpasso nel ...

PAGELLE Inter Spal : Brozovic magistrale - Lautaro Martinez decisivo VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Inter Spal Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Inter e Spal, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Lautaro Martinez, Brozovic FLOP: Igor VOTI Inter: Handanovic 6; D’Ambrosio 5.5, De Vrij 6.5, Skriniar 6; Candreva 6.5 (78′ Godin sv), Vecino 6.5, Brozovic 7, Gagliardini 6 (78′ Borja Valero ...

Lautaro Martinez fa felice l'Inter : doppietta e sorpasso in classifica : L?Inter non si ferma e grazie a uno scatenato Lautaro Martinez vince a San Siro 2-1 contro la Spal e sorpassa la Juventus (2-2 in casa contro il Sassuolo) in testa al campionato. Antonio Conte...

VIDEO Inter-SPAL 2-1 - Highlights - gol e sintesi : doppietta di Lautaro Martinez - nerazzurri in testa alla classifica! : L’Inter ha sconfitto la SPAL per 2-1 nel match valido per la 14^ giornata della Serie A ed è balzata in testa alla classifica della Serie A approfittando del pareggio casalingo della Juventus contro il Sassuolo. I nerazzurri fanno esplodere il pubblico di San Siro e si portano al comando con un punto di vantaggio sui Campioni d’Italia, a decidere la contesa è stata la micidiale doppietta di Lautaro Martinez che ha spedito in orbita i ...

Inter Spal 2-1 LIVE : Lautaro Martinez spreca tutto : Allo Stadio San Siro, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Inter e Spal si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Spal 2-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 4′ Ritmi bassi – Spal tutta dietro ...

Live Inter-Spal 2-0 Lautaro Martinez fa doppietta : Impegno domenicale pomeridiano quest'oggi per l'Inter di Antonio Conte, in campo alle 15 a San Siro contro la SPAL, per la 14esima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dalle fatiche di...

Inter Spal 1-0 LIVE : gol di Lautaro Martinez : Allo Stadio San Siro, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Inter e Spal si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Spal 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 4′ Ritmi bassi – Spal tutta dietro ...

Probabili formazioni 14^ giornata : Sarri sceglie Dybala! Out Muriel e Zapata. Conte con Lukaku-Lautaro Martinez : Probabili formazioni 14 giornata- 14° turno di Serie A pronto a regalare importanti colpi di scena già a partire dal derby lombardo tra Brescia e Atalanta. Grosso potrebbe affidarsi nuovamente a Balotelli dal 1′, Atalanta senza Muriel e Zapata. Occhio anche alla sfida tra Juventus-Sassuolo: Sarri punterà forte su Dybala, possibile panchina per Ronaldo. Chance […] L'articolo Probabili formazioni 14^ giornata: Sarri sceglie Dybala! Out ...

Inter. tesoro Lautaro Martinez : il piano per blindare Mister Champions : La crescita esponenziale di Lautaro Martinez ha avuto l' effetto collaterale di aver messo ancor più in vetrina un talento straordinario, scrive il Giorno in edicola sabato 30 novembre. Il contratto con l'Inter lo ha firmato prima dell'arrivo nello stesso club di Giuseppe Marotta, ai tempi in cui an

Probabili formazioni 14^ giornata : Sarri sceglie Dybala! Out Muriel e Zapata. Conte con Lukaku-Lautaro Martinez : Probabili formazioni 14 giornata- 14° turno di Serie A pronto a regalare importanti colpi di scena già a partire dal derby lombardo tra Brescia e Atalanta. Grosso potrebbe affidarsi nuovamente a Balotelli dal 1′, Atalanta senza Muriel e Zapata. Occhio anche alla sfida tra Juventus-Sassuolo: Sarri punterà forte su Dybala, possibile panchina per Ronaldo. Chance […] L'articolo Probabili formazioni 14^ giornata: Sarri sceglie Dybala! Out ...

Probabili formazioni 14^ giornata : Sarri sceglie Dybala! Out Muriel e Zapata. Conte con Lukaku-Lautaro Martinez : Probabili formazioni 14 giornata- 14° turno di Serie A pronto a regalare importanti colpi di scena già a partire dal derby lombardo tra Brescia e Atalanta. Grosso potrebbe affidarsi nuovamente a Balotelli dal 1′, Atalanta senza Muriel e Zapata. Occhio anche alla sfida tra Juventus-Sassuolo: Sarri punterà forte su Dybala, possibile panchina per Ronaldo. Chance […] L'articolo Probabili formazioni 14^ giornata: Sarri sceglie Dybala! Out ...

Probabili formazioni 14^ giornata : Sarri sceglie Dybala! Out Muriel e Zapata. Conte con Lukaku-Lautaro Martinez : Probabili formazioni 14 giornata- 14° turno di Serie A pronto a regalare importanti colpi di scena già a partire dal derby lombardo tra Brescia e Atalanta. Grosso potrebbe affidarsi nuovamente a Balotelli dal 1′, Atalanta senza Muriel e Zapata. Occhio anche alla sfida tra Juventus-Sassuolo: Sarri punterà forte su Dybala, possibile panchina per Ronaldo. Chance […] L'articolo Probabili formazioni 14^ giornata: Sarri sceglie Dybala! Out ...

L’Inter asfalta lo Slavia Praga - Lautaro Martinez soddisfatto : “felice soprattutto per il lavoro della squadra” : Lautaro Martinez soddisfatto del risultato di questa sera in Champions League: le parole dell’argentino dopo il successo dell’Inter contro lo Slavia Praga di Lautaro Martinez questa sera nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League: il calciatore argentino ha regalato una splendida gioia ai nerazzurri, grazie alla complicità di Lukaku, che adesso vedono gli ottavi. AFP/LaPresse “Sono felice per i gol, ma ...