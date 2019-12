L' appello del Papa sul presepe fa felice San Gregorio Armeno 

Sci alpino - i promossi e i rimandati della settimana. Shiffrin e Bassino a pieni voti - ottimi Paris e Dressen - prova d’appello per Holdener e Jansrud : Si è chiusa la prima metà della trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino. Gli uomini erano impegnati a Lake Louise in due prove veloci, mentre le donne in quel di Killington si sono cimentate in un gigante e in uno slalom. Ottimo l’avvio dell’Italia con la vittoria di Marta Bassino, più ben tre secondi posti tra Dominik Paris e Federica Brignone. Andiamo, quindi, a fare il punto della situazione sul primo weekend ...

Uccise fidanzata - si suicida dopo conferma della condanna in appello : Venerdì la corte d’appello aveva confermato per lui la condanna a 30 anni di carcere per la morte della fidanzata, ieri sera l’uomo è stato trovato senza vita. È successo in Friuli. Francesco Mazzega, 38 anni, si è impiccato nel giardino della sua casa, dove era agli arresti domiciliari. Nel 2017, secondo le sentenze dei tribunali, aveva ucciso la 21enne Nadia Orlando. Inutili i soccorsi dopo la sentenza di venerdì, e la conferma della pena a 30 ...

L’Aja - uomo accoltella diverse persone nella via dello shopping : è in fuga. Polizia diffonde appello per trovarlo : Ha accoltellato diverse persone, ferendole, lungo la Grote Marktstraat, la via dello shopping dell’Aja, oggi particolarmente affollata in occasione del Black Friday. la dinamica dei fatti non è chiara, ma il presunto attentatore è scappato: la Polizia ha pubblicato un appello su Twitter in cui cerca un uomo di carnagione scura di circa 45-50 anni che indossa una sciarpa e una tuta da jogging grigia. Numerose ambulanze sono arrivate sul ...

Martina Rossi - rischio prescrizione anche per la tentata violenza sessuale di gruppo : udienza del processo d’appello anticipata di 7 mesi : Sarà anticipata di 7 mesi l’udienza in corte d’appello a Firenze sulla morte di Martina Rossi, la studentessa genovese di 20 anni precipitata dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011. Sull’accusa di tentata violenza sessuale di gruppo nei confronti di Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni pende il rischio prescrizione, che scatterà nel 2021. E negli scorsi giorni era già stata dichiarato ...

Samantha De Grenet lancia un appello a Leonardo Pieraccioni. A ‘Vieni da me’ è delirio : Lo studio televisivo di ‘Vieni da me’ ha avuto come ospite Samantha De Grenet. La showgirl è stata ospite del pubblico pomeridiano di Rai Uno per raccontare le tappe salienti della sua vita professionale e privata, quest’ultima segnata dalla relazione sentimentale con Leonardo Pieraccioni a cui è stata legata dal 1998 al 2000. Caterina Balivo ha iniziato a parlare e a ricordare gli esordi nel mondo dello spettacolo. “Jerry Calà? Ci siano ...

Tampon tax - l’appello delle deputate per ridurre Iva su assorbenti : “Il ciclo non è un lusso” : Laura Boldrini, insieme ad altre deputate, ha registrato un video-appello per chiedere di abbassare l'Iva sugli assorbenti e sui prodotti per l'igiene femminile dal 22% al 10%. La richiesta è quella di ridurre la cosidetta Tampon tax. Una delegazione di queste deputate ha anche incontrato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per cercare una soluzione condivisa.Continua a leggere

Tampon tax - il videoappello delle deputate per la riduzione della tassa sugli assorbenti. Boldrini : “Il ciclo non è un lusso” : “Il ciclo non è un lusso“. Lo dicono in coro diverse deputate insieme a Laura Boldrini in un video girato davanti alla ‘panchina rossa‘ nel cortile di Montecitorio, chiedendo in manovra la drastica riduzione della cosiddetta ‘Tampon tax’ sugli assorbenti, sul modello dei più avanzati Paesi europei. “Dunque -prosegue l’appello- è giusto abbassare l’Iva dal 22% al 10%. Ce lo chiedono centinaia ...

Alberto Matano in palestra prima della diretta. Cuccarini fa un appello : La vita in diretta, Alberto Matano si allena prima di andare in onda: la foto su instagram Andrà in onda oggi, lunedì 25 novembre 2019, su Rai1 a partire dalle 16.50 una nuova puntata de La vita in diretta, con Alberto Matano e Lorella Cuccarini. E a distanza di qualche ora dal ritorno del programma dopo la consueta pausa per il weekend, Alberto Matano ha pubblicato una foto su instagram che lo ritrae in palestra (visibile in alto), intento a ...

Elezioni locali a Hong Kong - polizia nei seggi. L'appello dello studente ferito : "Un voto per la democrazia" : Sarà un voto presidiato dalla polizia quello di domani a Hong Kong, dove i cittadini sono chiamati a eleggere i consigli distrettuali. Lo ha annunciato un alto funzionario del governo della Regione Amministrativa Speciale, precisando che la presenza degli agenti sarà “importante per scoraggiare le interferenze e mantenere la legge e l’ordine”.“Dobbiamo assicurarci che ci sia abbastanza polizia presente ...

Elezioni Calabria - l’appello dell’imprenditore vittima di ‘ndrangheta : “Si attinga dalla società civile classe dirigente preparata alle sfide” : “Il mio è un appello quasi disperato rivolto a tutti i calabresi onesti, a tutti i rappresentanti della politica perbene, quelli che hanno davvero a cuore il bene comune, agli imprenditori e soprattutto ai tanti giovani pieni di speranze e di sogni, ma costretti a scappare: mai come in questo momento dimostriamo di essere cittadini in grado di poter essere protagonisti e costruttori del nostro domani”. Prende carta e penna Nino De Masi, vittima ...

La Corte d’appello della FIGC ha sospeso la chiusura di un settore dello stadio dell’Hellas Verona per i cori razzisti a Mario Balotelli : La Corte d’Appello della FIGC ha sospeso la chiusura di un settore dello stadio dell’Hellas Verona per i cori razzisti cantati a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia di tre settimane fa. La chiusura era stata decisa dal giudice sportivo, il

Verona - la Corte d’appello decide per la sospensione della chiusura della Curva : Negli ultimi minuti la Corte Sportiva d’Appello Nazionale della Figc ha disposto un supplemento istruttorio e nelle more ha sospeso la sanzione per quanto riguarda il ricorso presentato dal Verona sulla chiusura del settore Poltrone Est per la sfida contro la Fiorentina. E’ quanto comunicato dal club gialloblù attraverso una nota ufficiale, inizialmente il giudice sportivo aveva deciso la chiusura del settore per i cori contro ...

Chi l'ha Visto? appello della Power : 'Nel cuore di una madre - la speranza non muore mai' : Il 20 novembre su Rai 3 è andato in onda un nuovo appuntamento di Chi l'ha Visto? Durante la trasmissione, Federica Sciarelli ha acceso i riflettori sulla scomparsa di Ylenia Carrisi. Nel corso della puntata c'è stato spazio per la ricostruzione dei fatti. È stata data la voce a Romina Power e sono stati diffusi le immagini di come potrebbe essere oggi la ragazza. Sono passati 25 anni da quel terribile 6 gennaio del 1994. Ancora oggi la ...

Museo della lingua italiana - appello a Franceschini : “Tuteliamo l’italiano - è bellissimo” : Punta alle cinquemila firme la petizione lanciata dal linguista Giuseppe Antonelli, da sottoporre al Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, con l'intenzione di istituire un Museo della lingua italiana. La proposta, appoggiata dai più prestigiosi istituti culturali del nostro Paese, punta a realizzare un Museo dinamico e interattivo che valorizzi "l'immagine di una grande lingua".Continua a leggere