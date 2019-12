L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio votata “Sportscar of the Year 2019”

Kimi Raikkonen F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Alti e bassi in questa stagione con L’Alfa Romeo - ma ho avuto più tempo per la mia famiglia” : Giorno di conferenza per l’ultimo round del Mondiale 2019 di F1. Ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, ci sarà la chiosa stagionale. Per Kimi Raikkonen un’annata diversa, al volante di una macchina che non poteva metterlo nelle condizioni di vincere le gare. Tuttavia, il finlandese ha ottenuto 43 punti (12° nella classifica generale dei piloti) ed il quarto posto nell’ultima corsa disputata ad Interlagos (Brasile) ha ...

Formula 1 – Splendide notizie per Giovinazzi : la decisione delL’Alfa Romeo per il 2020 : Giovinazzi confermato in Alfa Romeo anche per il 2020: il comunicato del team Dopo il weekend di gara negli Stati Uniti, arrivano Splendide notizie per l’unico italiano in Formula 1. Antonio Giovinazzi è stato confermato come pilota ufficiale dell’Alfa Romeo anche per il 2020. Il team ha annunciato oggi la sua decisione: “l’Alfa Romeo estenderà il rapporto con Giovinazzi al 2020. Il pilota italiano di 25 anni, ...