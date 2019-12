La versione del cardinale Zuppi | Nessuna emergenza immigrazione

ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Un docu-film sulla visione delMatteo Maria. Questa l'ultima iniziativa sul porporato, che incalza: "Anche Gesù era un sindacalista" Il cardinal Matteo Mariainterprete attualissimo del Vangelo: questo è, in sintesi, il messaggio che dovrebbe arrivare da un docu-film di cui si sta parlando in queste ore. Quello che indaga appunto la visione del mondo e la interpretazione teologica del neo porporato.è lo stesso consacrato che Jorge Mario Bergoglio ha scelto tra tanti italiani per la dignità cardinalizia e che è balzato agli onori delle cronache di recente anche per la sua ultima fatica libraria, ossia un vero e proprio manifesto anti sovranista. Ma il cardinal Matteo Maria, che è originario di Roma e che oggi è incaricato come arcivescovo di Bologna, piace molto ai progressisti. Tanto da far esultare il governatore della ...

borghi_claudio : @MarcoPrincipi6 Guardi la versione italiana del MES è stata trasmessa al parlamento ieri. È ovvio che tutti quelli… - PeterGalimberti : @theuncle76 @TeamEstinzione @DanielitaCip @Papaverargemo @CloudsInClod @eleonmars @AnnaToniolo @Ale_CNCC… - RobertoFerramol : RT @marcellone8: Amici 5? che guardate alle sardine. È solo una versione in scatola del PD. Rispetto per la piazza per carità. Niente a che… -