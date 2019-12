La terza vita di Ciro porta “Gomorra” nella sale con “L’Immortale”

ilfogliettone

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La serie di "Gomorra" prosegue al cinema con un esperimento unico in Italia: "L'immortale" diretto da Marco D'Amore, che racconta le radici e l'evoluzione didi Marzio, è un film a sè stante ma è anche il ponte tra la quarta e la quinta stagione di "Gomorra". Inizia lì dove il racconto si è interrotto e mostra il presente di, che non è morto, e continua la sua attività criminale nel Baltico. Parallelamente emergono i ricordi di quando "l'immortale" era bambino: sopravvissuto, orfano, al terremoto di Napoli dell'80, diventa scugnizzo di strada, cresce alla corte di un piccolo criminale, lo segue dai furtarelli al contrabbando di sigarette, e la sua strada è segnata. D'Amore racconta: "è stato il mio sogno e il mio incubo, ho fatto con lui un grande percorso spalla a spalla, ho provato a non giudicarlo mai, cioè a non mettermi maiposizione per cui io ero buono e lui ...

