La Spezia | Gdf scopre 230 badanti evasori | sottratti al fisco 3 mln

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La Guardia di Finanza di Laha scoperto 230fiscali totali, in un'operazione denominata "Bada bene". Omessa dichiarazione dal 2014 al 2017 L'indagine è partita da una serie di controlli su prestazioni sociali agevolate erogate a colf e, provenienti per lo più da paesi dell'Europa dell'est o del Sud America: i collaboratori familiari individuati non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni d'imposta dal 2014 al 2017, omettendo di dichiarare redditi per un importo complessivo superiore agli 11 milioni di euro, sottraendosì così al mancato pagamento di imposte per circa 3 milioni di euro. Sussidio NASPI e assistenza sanitaria Le indagini hanno appurato che, in alcuni casi, i collaboratori controllati stavano maturando una posizione contributiva che avrebbe consentito loro, a fine rapporto, di richiedere il sussidio di ...

