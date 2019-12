La Puglia gioca la carta cybersecurity per nuove vie nel settore It

wired

(Di martedì 3 dicembre 2019) (foto: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Lapunta sulla sicurezza informatica, un aspetto decisivo non solo per la Pubblica amministrazione, ma anche per il mondo industriale che continua la sua corsa verso una modalità operativa 4.0. Il rafforzamento del sistema digitale regionale in generale è una priorità in, come indica la programmazione triennaleDigitale che guarda al 2021, ma sarebbe impossibile perseguire l’obiettivo senza concentrarsi anche sulla sicurezza informatica. Un più deciso accento sullarimette in gioco le sfide dell’information technology pugliese, in nome di un percorso di specializzazione che potrebbe generare ricadute positive per il comparto It e per tutti coloro che si formano accademicamente innel segmento dell’informatica e dell’ingegneria. L’International Business Forum dello ...

Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Pallamano A1, alla Palestra Zizzi si gioca Junior Fasano-Cologne: terza gara in una settima… - VC_PUGLIA_C : RT @FIGCfemminile: ?? #JuventusFiorentina: il match si gioca domani in prima serata alle ore 20.45 in diretta su @SkySport e in differita su… - Mibac_Puglia : RT @_MiBACT: Li riconosci? Sai dove si trovano? Mettiti alla prova e preparati... per la #domenicalmuseo del 1° dicembre! Aguzza la vista e… -