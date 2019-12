La polizia di Dubai arruola il Tesla Cybertruck

wired

(Di lunedì 2 dicembre 2019) (Foto:Police / Twitter) Un altro ingresso eccellente nel già mirabile parco macchine delladi. Attraverso la pagina ufficiale su Twitter, le autorità di sicurezza dell’emirato hanno diffuso l’immagine della new entry, nientemeno che l’esclusivissimo pickup elettrico corazzato. Già, proprio il principe indiscusso dei meme di questo autunno/inverno, protagonista di una presentazione con tanto del clamoroso fail dei finestrini rotti in diretta mondiale (ecco la spiegazione di Musk), ma anche di un record di ben 200000 prenotazioni. Controverso e unico nel proprio genere,andrà a parcheggiarsi a fianco di supercar come l’esclusiva Porsche 918 Spyder, la velocissima Bugatti Veyron, pezzi rari come la Aston Martin One-77 oppure la versione speciale Ford Mustang modificata da Roush, ma anche Lamborghini Aventador, Audi ...

