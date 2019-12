La Pecora Elettrica non riaprirà

agi

(Di martedì 3 dicembre 2019) Cari amici e care amiche, sentiamo forte la vostra solidarietà e vicinanza. Nonostante il dolore e la rabbia per quello che Laha subito, ci sentiamo parte di una comunità che travalica i confini del nostro quartiere e della nostra città. Una comunità forte e consapevole capace di stringersi in difesa degli spazi di condivisione e di promozione culturale. Tuttavia, è con grande dispiacere che vi dobbiamo rendere partecipi della nostra decisione di non riaprire". Lo scrivono con un post social a tarda sera i titolari de La, caffè letterario nel quartiere Centocelle a Roma dato alle fiamme per la seconda volta il mese scorso. "Non viviamo questa scelta come una sconfitta - prosegue il post - il lavoro svolto, di cui siamo molto orgogliosi, in due anni e mezzo di apertura, ha messo in moto energie nuove e nuove ...

