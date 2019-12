La Pecora elettrica non riaprirà più

huffingtonpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “Il dispiacere e l’amarezza per come sono andate le cose restano, però “La” ormai è qualcosa di più grande di me e Alessandra”. Danilo Ruggeri prova a guardare avanti. Insieme ad Alessandra Artusi, con lui proprietaria della libreria caffetteria di Centocelle, incendiata - per la seconda volta, il primo rogo è il 25 aprile scorso - poco meno di un mese fa, nella notte tra il 5 e il 6 novembre, hanno appena comunicato che il presidio antifascista che proprio il 6 novembre avrebbe dovuto tornare in attività, non riaprirà più.“Non viviamo questa scelta come una sconfitta: il lavoro svolto, di cui siamo molto orgogliosi, in due anni e mezzo di apertura, ha messo in moto nuove energie e nuove progettualità che non andranno disperse”, hanno scritto nel post pubblicato su ...

