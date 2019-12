La Pecora Elettrica non riaprirà più | la resa dopo il rogo | «Raccolta fondi per pagare i

open.online

(Di lunedì 2 dicembre 2019) «È con grande dispiacere che vi dobbiamo rendere partecipi della nostra decisione di non riaprire La», a scriverlo sono i proprietari Danilo Ruggeri e Alessandra Artusi su Gofundme, piattaforma su cui era stata avviata unaper ricostruire la libreria-caffetteria incendiata a Roma, nel quartiere Centocelle, nella notte tra il 5 e il 6 novembre. Fino ad ora sono stati raccolti oltre 17mila euro. La lettera su Gofundme «Non viviamo questa scelta come una sconfitta: il lavoro svolto, di cui siamo molto orgogliosi, in due anni e mezzo di apertura, ha messo in moto nuove energie e nuove progettualità che non andranno disperse. Laormai è un’entità più grande dei due proprietari della caffetteria libreria e per questo non sappiamo ancora dirvi quali nuove strade prenderà» scrivono. Ma in questa fase delicata – ammettono i ...

