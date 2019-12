La nostalgia di Neymar | “ho lasciato il Barcellona in cerca di nuove sfide | ma lo amo

sportfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019)confessa la suaper il: il brasiliano ammette di averi bluagrana indi, ma spiega di essere ancora in contatto con gli ex compagnipensa ancora al. Non è di certo una novità, vista la volontà estiva di fare carte false pur di ritornare in Catalogna e abbandonare la prigione dorata del PSG, ma i sentimenti del brasiliano vanno oltre il banale malessere. Si tratta di amore. Intervistato da Fox Sport, ‘O’Ney’ ha svelato la suaper il club blaugrana, spiegando anche il motivo per il quale ha detto addio a Messi e compagni nell’estate 2017: “volevo solo trovare qualcosa di nuovo,. Amo il, anche oggi. Sono ancora in contatto con alcuni miei ex compagni ma all’epoca sentivo che avevo bisogno dire qualcosa di più ...