La mafia uccide solo d’estate chiusa | le parole di Francesco Scianna

Strage di Capaci - il pentito Riggio : “Non era solo mafia. Nel 2000 Cosa nostra voleva uccidere il giudice Guarnotta” : Nel 2000 Cosa nostra “voleva uccidere il giudice Leonardo Guarnotta“. Cioè l’ex componente del pool antimafia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che all’epoca era presidente della corte che stava giudicando Marcello Dell’Utri per concorso esterno a Cosa nostra. A sostenerlo è il pentito Pietro Riggio, un uomo che ha vissuto una doppia vita: agente della polizia penitenziaria di giorno, e mafioso del clan di ...

Pif annuncia : “‘La mafia uccide solo d’estate’ non ci sarà più. La Rai ha cancellato la serie” : “Non ci sarà la terza stagione de ‘La Mafia uccide solo d’estate‘“. Ad annunciarlo è Pif che in un video pubblicato su Facebook ha spiegato dispiaciuto che la Rai ha deciso di non confermare la serie di Rai 1. “Non ci sarà – ha spiegato Pierfrancesco Diliberto che della serie era il regista (oltre che la voce narrante) – e piangiamo con un occhio solo, perché nella prima e nella seconda serie abbiamo detto ...

La mafia uccide Solo d’Estate avrà altre stagioni? L’amarezza di Pif : “Volevo arrivare a Falcone e Borsellino” : Sono in molti a chiedersi, un anno dopo la fine del secondo capitolo, se La Mafia Uccide Solo d'Estate avrà altre stagioni: la risposta l'ha data Pif, annunciando anche che la serie arriva nel Regno Unito e in Irlanda del Nord con la messa in onda su Channel 4. Avendo vissuto nel Regno Unito per molto tempo, Pif si è detto orgoglioso del fatto che anche il pubblico inglese possa vedere la sua serie, ma ha anche aggiunto di essere dispiaciuto ...

WANNA MARCHI/ 'La mafia calabrese ci ha bruciato l'azienda e provato ad uccidere' : WANNA MARCHI a 'Seconda Vita' di Gabriele Parpiglia rivela: 'in carcere hanno cercato di farmi suicidare, ma non ci sono riusciti'. Ora vive in Albania dove...